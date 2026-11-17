Como assistir a Remo x Chapecoense AF com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 35 18 de nov. de 2026 - 18:00

O Remo recebe a Chapecoense AF, já rebaixada, em uma partida da Série A que tem pouco peso competitivo para os visitantes, mas segue importante para a equipe paraense, que precisa proteger sua posição.

O Remo ocupa a 19ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento, e sua forma recente oferece pouco alívio. A equipe de Thiago Carpini foi goleada por 6 a 1 pelo Palmeiras na última partida e venceu apenas uma das últimas cinco rodadas do campeonato.

A Chapecoense chega em situação ainda pior. A equipe de Lacerda está na lanterna, em 20º lugar, já condenada a disputar a Série B na próxima temporada após vencer apenas quatro dos 34 jogos que disputou no campeonato. Seu rebaixamento foi confirmado antes do início desta reta final e, desde então, perdeu três das últimas cinco partidas, incluindo a derrota por 2 a 0 para o Vasco da Gama no jogo mais recente.

Os visitantes também tiveram uma saída importante antes deste confronto. O ponta Yannick Bolasie, ex-jogador da Premier League, deixou o clube em comum acordo após a confirmação da queda para a segunda divisão, encerrando uma passagem de dez meses na qual disputou 34 partidas e marcou três gols.

Sem nada em jogo na parte de cima da tabela e com a pressão aumentando na parte de baixo, o Remo tentará aproveitar o fato de que a Chapecoense tem pouco pelo que lutar nesta reta final da campanha.

Confira a seguir todos os detalhes para assistir a Remo x Chapecoense AF ao vivo.

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