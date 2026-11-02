Como assistir a Red Bull Bragantino x Santos FC com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 34 2 de nov. de 2026 - 18:00

O Red Bull Bragantino recebe o Santos FC em uma partida da Série A importante para os dois clubes. A equipe de Vagner Mancini busca ganhar embalo na metade de cima da tabela, enquanto o Santos tenta alcançar as posições que dão vaga em competições continentais na reta final da temporada.

O Bragantino chega para a partida em boa fase. A vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense em seu jogo mais recente fez a equipe voltar a somar pontos consecutivamente após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras no início do mês. Agora, quer manter o ritmo em casa.

O Santos chega em uma situação mais complicada. Seu último resultado foi um empate sem gols com o Palmeiras, mas as repercussões do empate por 1 a 1 com o Bahia, que terminou em polêmica, dominaram as notícias sobre o clube nesta semana.

Neymar foi expulso após cobrir a boca durante uma discussão com o meio-campista Rodrigo Nestor, do Bahia, em violação direta à regra recém-implementada que determina cartão vermelho para qualquer jogador que esconda a boca durante um confronto. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil aplicou uma suspensão de dois jogos ao capitão do Santos. Ele também precisa cumprir uma suspensão de uma partida pelo acúmulo de cartões amarelos, o que o deixa fora deste confronto.

Philippe Coutinho ganha ainda mais importância na ausência de Neymar. Cuca precisará que ele ofereça a criatividade e a ameaça ao gol que farão falta ao Santos sem seu capitão.

O Bragantino, comandado por Vagner Mancini, ocupa a nona posição na tabela e vê a partida como uma chance de consolidar seu lugar e pressionar as equipes acima. O Santos está em oitavo e precisa de pontos para manter realista a ambição de terminar entre os seis primeiros.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Red Bull Bragantino x Santos FC ao vivo, incluindo as opções de transmissão pela TV, os detalhes do streaming e o horário de início da partida.

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