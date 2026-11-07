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Assista a Real Sociedad x Rayo Vallecano ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e via streaming?

Real Sociedad x Rayo Vallecano
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Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Real Sociedad x Rayo Vallecano pela La Liga hoje.

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
Reale Arena

A Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano na Reale Arena, em San Sebastián, neste domingo, em um confronto de LaLiga importante para os dois clubes, que ocupam posições diferentes na tabela.

A equipe de Pellegrino Matarazzo ocupa a quinta posição em LaLiga e chega à partida após uma sequência de resultados variados. Empatou por 1 a 1 com o Lyon na Liga Europa antes de perder por 2 a 1 para o Athletic Bilbao em seu último jogo pelo campeonato, resultado que aumentou a pressão para este compromisso em casa.

Não falta qualidade ofensiva à Real Sociedad. A goleada por 6 a 0 sobre o Lillestroem na Liga Europa e a vitória por 5 a 2 fora de casa contra o Málaga em LaLiga confirmam que a equipe pode ser arrasadora quando está embalada. Conciliar as campanhas europeia e nacional continua sendo o principal desafio de Matarazzo.

O Rayo Vallecano chega na 12ª posição e precisa de pontos. A equipe de Benat San Jose mostrou que sabe conquistar resultados, como na vitória por 3 a 0 sobre o Celta Vigo em seu jogo mais recente por LaLiga, mas a irregularidade tem marcado sua temporada até aqui.

O visitante perdeu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições, o que indica um confronto mais equilibrado do que a classificação, por si só, pode sugerir. O Rayo não vai a San Sebastián apenas para cumprir tabela.

Os dois clubes têm um histórico recente de confrontos equilibrados, incluindo um empate por 3 a 3 em Vallecas, em abril, e uma vitória do Rayo por 1 a 0 na Reale Arena, em outubro de 2025. Jogar em casa faz diferença, mas a Real Sociedad precisará estar em sua melhor forma.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a esta partida de LaLiga.

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Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Real Sociedad x Rayo Vallecano

4-2-3-1
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RSO
Formação
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RAY
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A. RemiroA. RemiroI. ZubeldiaI. ZubeldiaJ. AramburuJ. AramburuJ. MartinJ. MartinS. GomezS. GomezA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaG. GuedesG. GuedesC. SolerC. SolerL. SucicL. SucicJ. GorrotxategiJ. Gorrotxategiteam-logoO. OskarssonE. AuderoE. AuderoA. PedrosaA. PedrosaF. LejeuneF. Lejeuneteam-logoM. SadickA. RatiuA. RatiuP. CissP. CissP. DiazP. DiazU. LopezU. LopezJ. de FrutosJ. de Frutosteam-logoG. TsitaishviliS. CamelloS. Camello
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Time titular

Rayo Vallecano

Técnico

  • P. Matarazzo
  • B. San Jose

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