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Assista a Real Sociedad x Rayo Vallecano ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e por streaming?

Real Sociedad x Rayo Vallecano
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Real Sociedad x Rayo Vallecano pela La Liga hoje.

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
Reale Arena

A Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano na Reale Arena, em San Sebastian, em uma partida de LaLiga no domingo que tem peso para os dois clubes, situados em partes diferentes da tabela.

A equipe de Pellegrino Matarazzo ocupa o quinto lugar em LaLiga e chega para este jogo após uma sequência recente de resultados variados. Empatou em 1 a 1 com o Lyon na Liga Europa antes de perder por 2 a 1 para o Athletic Bilbao em sua última partida pelo campeonato, resultado que aumentou a atenção para este compromisso em casa.

Não falta qualidade ofensiva à Real Sociedad. A goleada por 6 a 0 sobre o Lillestroem na Liga Europa e a vitória por 5 a 2 fora de casa contra o Malaga em LaLiga confirmam que a equipe pode ser devastadora quando embala. Administrar as campanhas europeia e nacional segue sendo o principal desafio de Matarazzo.

O Rayo Vallecano chega em 12º lugar e precisando de pontos. A equipe de Benat San Jose mostrou que sabe conquistar resultados, como na vitória por 3 a 0 sobre o Celta Vigo em sua partida mais recente por LaLiga, mas a irregularidade tem marcado sua temporada até aqui.

Os visitantes perderam apenas uma vez nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, o que sugere um confronto mais equilibrado do que a classificação, por si só, poderia indicar. O Rayo não viaja a San Sebastian apenas para cumprir tabela.

Os dois clubes protagonizaram confrontos equilibrados recentemente, incluindo um empate em 3 a 3 em Vallecas, em abril, e uma vitória do Rayo por 1 a 0 na Reale Arena, em outubro de 2025. O mando de campo é importante, mas a Real Sociedad precisará estar em sua melhor forma.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir ao vivo a esta partida de LaLiga.

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Notícias das equipes e elencos

Escalações de Real Sociedad x Rayo Vallecano

4-2-3-1
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Formação
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
A. RemiroA. RemiroI. ZubeldiaI. ZubeldiaJ. AramburuJ. AramburuJ. MartinJ. MartinA. MunozA. MunozA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaT. KuboT. KuboB. TurrientesB. TurrientesL. SucicL. SucicC. SolerC. Solerteam-logoO. OskarssonE. AuderoE. AuderoA. PedrosaA. PedrosaF. LejeuneF. Lejeuneteam-logoM. SadickA. RatiuA. RatiuP. CissP. CissU. LopezU. LopezJ. de FrutosJ. de FrutosP. DiazP. Diazteam-logoG. TsitaishviliS. CamelloS. Camello
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
Real Sociedad

Time titular

Rayo Vallecano

Reservas

Técnico

  • P. Matarazzo
  • B. San Jose

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