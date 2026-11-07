Como assistir a Real Salt Lake x LA Galaxy com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 34 7 de nov. de 2026 - 19:00 America First Field

O Real Salt Lake recebe o LA Galaxy no America First Field, em Salt Lake City, em uma partida da Conferência Oeste da Major League Soccer com implicações importantes para os dois clubes na reta final da temporada regular.

A equipe de Pablo Mastroeni chega após perder seu jogo mais recente, por 2 a 1 para o San Jose Earthquakes, em 31 de outubro. Antes desse resultado, o RSL vinha de uma boa sequência, com três vitórias consecutivas sobre Austin FC, St. Louis City e Sporting Kansas City.

O Galaxy chega a Utah em um momento bem melhor do que sua posição na conferência pode sugerir. A equipe de Greg Vanney venceu o Austin FC por 4 a 1 na última partida, depois de empatar em 2 a 2 com o Los Angeles FC no El Tráfico e conquistar vitórias consecutivas sobre Portland Timbers e San Diego FC.

Na classificação da Conferência Oeste, o Real Salt Lake está em 11º lugar, enquanto o LA Galaxy ocupa a sétima posição. Assim, a partida tem muito em jogo para os dois lados à medida que se define o cenário da pós-temporada.

Os dois clubes se enfrentaram no início desta temporada, quando o LA Galaxy venceu por 2 a 1 em casa, em abril. Vanney espera que sua equipe mantenha a boa fase ofensiva recente fora de casa, enquanto Mastroeni precisa de uma reação após a derrota para o San Jose.

As informações sobre a transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Confira abaixo as opções mais recentes para assistir ao jogo à medida que forem confirmadas.

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