Como assistir a Real Oviedo x Celta Fortuna com uma VPN

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Prévia da partida

Segunda Division - Rodada 16 30 de nov. de 2026 - 14:30 Nuevo Carlos Tartiere

O Real Oviedo recebe o Celta Fortuna no Nuevo Carlos Tartiere, em Oviedo, em partida pela Segunda Divisão.

O Oviedo ocupa a 12ª posição na tabela, mas os resultados recentes não dão muitos motivos para comemorar. O time perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo a derrota por 3 a 0 para o Cordoba fora de casa na partida mais recente.

O time da casa quer interromper a má fase diante de sua torcida. A equipe de Raul sofreu 12 gols nesses cinco jogos, e melhorar a defesa é a prioridade evidente.

O Celta Fortuna chega na 19ª posição e ainda busca sua primeira vitória nesta sequência. A equipe de Fredi Alvarez empatou em 1 a 1 com o Real Valladolid em 22 de novembro, mas somou apenas dois pontos nos últimos cinco jogos pela liga.

Os visitantes também precisam melhorar defensivamente após a derrota por 5 a 1 para o Girona fora de casa em outubro. Eles sofreram 11 gols nos últimos cinco jogos, embora tenham mostrado resistência no empate por 2 a 2 com o Cordoba.

O Oviedo também tem um bom retrospecto contra esse adversário nos confrontos registrados. Veja como acompanhar a partida, incluindo informações sobre transmissão na TV e por streaming.

As informações oficiais sobre a transmissão de Real Oviedo x Celta Fortuna na TV e por streaming ainda não estão disponíveis. Os detalhes serão acrescentados aqui assim que forem confirmados.

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