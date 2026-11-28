Como assistir a Real Betis x Rayo Vallecano com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
CazéTV
✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.
✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Prévia da partida
O Real Betis recebe o Rayo Vallecano por LaLiga no Estadio de La Cartuja, em Sevilha. O time da casa ocupa a quarta posição, enquanto os visitantes estão em 16º.
A equipe de Manuel Pellegrini chega em bom momento. Na terça-feira, venceu o Slovan Bratislava por 2 a 0 fora de casa pela Champions League, após empatar em 1 a 1 com o Sevilla no El Gran Derbi.
Antony abriu o placar para o Betis no clássico, mas Kike Salas empatou nos acréscimos. O gol no fim foi um golpe, mas o Betis perdeu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições.
O Rayo Vallecano chega a Sevilha em uma fase mais difícil. A equipe de Benat San Jose perdeu por 1 a 0 para o Valencia no último fim de semana, sua segunda derrota consecutiva no campeonato sem marcar gols, depois de perder pelo mesmo placar para a Real Sociedad.
Antes dessa sequência, o Rayo havia vencido o Celta Vigo por 3 a 0 em casa, mostrando que é capaz de conquistar um resultado convincente. A equipe precisará reencontrar sua força ofensiva contra um Betis que não sofreu gols em dois dos últimos cinco jogos.
Betis e Rayo empataram em quatro dos últimos cinco confrontos pelo campeonato, o que torna difícil apontar um favorito para esta partida.
Escalações de Bétis x Rayo Vallecano
Time titular
Reservas
Técnico
- M. Pellegrini
- B. San Jose