Como assistir a Real Betis x Rayo Vallecano com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 28 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio de La Cartuja

O Real Betis recebe o Rayo Vallecano por LaLiga no Estadio de La Cartuja, em Sevilha. O time da casa ocupa a quarta posição, enquanto os visitantes estão em 16º.

A equipe de Manuel Pellegrini chega em bom momento. Na terça-feira, venceu o Slovan Bratislava por 2 a 0 fora de casa pela Champions League, após empatar em 1 a 1 com o Sevilla no El Gran Derbi.

Antony abriu o placar para o Betis no clássico, mas Kike Salas empatou nos acréscimos. O gol no fim foi um golpe, mas o Betis perdeu apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições.

O Rayo Vallecano chega a Sevilha em uma fase mais difícil. A equipe de Benat San Jose perdeu por 1 a 0 para o Valencia no último fim de semana, sua segunda derrota consecutiva no campeonato sem marcar gols, depois de perder pelo mesmo placar para a Real Sociedad.

Antes dessa sequência, o Rayo havia vencido o Celta Vigo por 3 a 0 em casa, mostrando que é capaz de conquistar um resultado convincente. A equipe precisará reencontrar sua força ofensiva contra um Betis que não sofreu gols em dois dos últimos cinco jogos.

Betis e Rayo empataram em quatro dos últimos cinco confrontos pelo campeonato, o que torna difícil apontar um favorito para esta partida.