Como assistir a Racing Santander x Real Sociedad com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Racing Santander e Real Sociedad se enfrentam no Estadio El Sardinero pela LaLiga, em um duelo entre equipes com ambições diferentes. O time de Jose Lopez, recém-promovido, busca se consolidar na metade de cima da tabela, enquanto os visitantes de Pellegrino Matarazzo chegam com compromissos europeus que aumentam a importância de cada ponto no campeonato.

O Racing ocupa a 10ª posição na LaLiga e já mostrou que é capaz de competir nesse nível. A vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Málaga em sua partida mais recente demonstrou sua capacidade de conquistar resultados longe de casa. A equipe também já venceu o Espanyol nesta temporada.

A Real Sociedad chega na quinta posição e em boa fase. Venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, sendo o resultado mais recente uma vitória por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano pelo campeonato. Com a campanha na Liga Europa em paralelo aos compromissos nacionais, a profundidade do elenco será testada nas próximas semanas.

Os visitantes chegam para a partida com problemas de lesão: Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola e Mamadou Sarr estão fora. Takefusa Kubo e Carlos Soler devem integrar o que se projeta como uma escalação forte de Matarazzo.

Pelo Racing, Andres Martin aparece como indisponível, embora Lopez tenha opções suficientes no elenco para escalar uma equipe competitiva no El Sardinero.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber para assistir a Racing Santander x Real Sociedad ao vivo.

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