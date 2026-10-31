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Como assistir a Racing Santander x Real Madrid com uma VPN

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 11 1 de nov. de 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

O Real Madrid vai ao Estadio El Sardinero enfrentar o Racing Santander em uma partida de LaLiga que chega em um momento decisivo para a equipe de Jose Mourinho.

O Real Madrid chega ao jogo de domingo após uma vitória expressiva por 2 a 1 no Camp Nou, resultado que reduziu a vantagem do Barcelona na liderança da tabela para apenas três pontos. A equipe de Mourinho agora tenta se aproximar, e conquistar menos de três pontos contra um Racing que ocupa o meio da tabela seria uma oportunidade desperdiçada.

O Racing está em 13º lugar em LaLiga e tem sido irregular em casa, embora chegue para esta partida após duas vitórias consecutivas, uma pela copa e outra pelo campeonato. Não faltará motivação à equipe de Jose Lopez diante dos atuais campeões.

Para o Real Madrid, o desafio é manter o embalo sem vários jogadores importantes. Vinicius Junior cumpre suspensão, enquanto as lesões continuam reduzindo as opções do elenco. Kylian Mbappe, que marcou duas vezes no Clássico, deve voltar a assumir a responsabilidade no ataque.

Fora de campo, Mbappe esteve no centro de uma polêmica envolvendo comentários sobre Mao Zedong que provocaram forte reação negativa na China, levando ao encerramento de contratos com patrocinadores e à suspensão das transmissões pelo China Media Group. Desde então, o Real Madrid emitiu um pedido formal de desculpas, e o clube pretende voltar a concentrar as atenções no futebol.

Com a disputa pelo título ficando mais acirrada e o Real Madrid precisando se manter próximo do Barcelona, esta é uma partida que a equipe de Mourinho precisa vencer. Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

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