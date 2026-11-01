Como assistir a Racing Louisville x Kansas City Current com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.
- Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima).
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Kansas City Current visita o Racing Louisville em uma partida da temporada regular da NWSL com implicações importantes para os visitantes na disputa por uma vaga nos playoffs, à medida que o Decision Day se aproxima.
O Current de Chris Armas chega em boa fase e cheio de confiança. A vitória por 2 a 1 sobre o Washington Spirit no último fim de semana levou a equipe ao quarto lugar na classificação da liga, sua melhor posição desde a primeira semana da temporada.
O Racing Louisville, sob o comando de Beverly Yanez, chega a esta partida em uma situação difícil. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo a derrota por 6 a 1 para o Denver Summit FC no último fim de semana.
O contraste entre as fases das equipes é evidente. O Current venceu quatro dos últimos cinco jogos, enquanto o Louisville teve dificuldades para manter a regularidade no mesmo período.
Com o Decision Day no domingo, 1º de novembro, encerrando a temporada regular, o Kansas City estará determinado a chegar à rodada final na melhor posição possível.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a esta partida da NWSL.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Racing Louisville x Kansas City Current
Técnico
- B. Yanez