Como assistir a Portugal x Dinamarca com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Portugal recebe a Dinamarca no Estádio Municipal de Braga no sábado, 14 de novembro, pela quarta rodada do Grupo A da Liga das Nações da UEFA, em uma partida cuja importância emocional vai além dos três pontos em disputa.

Atual campeão, Portugal chega à partida com a vaga nas quartas de final já garantida, mas Jorge Jesus não vai querer que sua equipe perca o foco. A seleção portuguesa venceu quatro jogos consecutivos na Liga das Nações desde a eliminação para a Espanha na Copa do Mundo, em julho, marcando nove gols nessas partidas.

A ocasião ganha ainda mais significado por ser a primeira partida oficial de Portugal desde que Cristiano Ronaldo anunciou sua aposentadoria da seleção. Em uma homenagem marcante, todos os integrantes da equipe relacionados para o jogo usarão a icônica camisa de número 7 na entrada em campo antes da partida. Uma ovação de pé está prevista para o sétimo minuto de jogo.

A ausência de Ronaldo não é a única preocupação de Jesus em relação ao elenco. Rafael Leao sofreu uma pancada durante a vitória do Galatasaray na Super Lig e passará por uma avaliação física. Já Nuno Tavares precisou deixar o jogo da Lazio no intervalo e, desde então, foi substituído na convocação por Flavio Nazinho, do Monaco, chamado pela primeira vez para a seleção principal.

A Dinamarca chega a A Pedreira na segunda posição do grupo, seis pontos atrás de Portugal. A equipe de Brian Riemer venceu o País de Gales por 1 a 0 em seu último compromisso pela Liga das Nações, mas sofreu sete gols nas duas derrotas para Noruega e Portugal nesta campanha. Patrick Dorgu, do Manchester United, também foi cortado da seleção dinamarquesa após não passar em um teste físico, aumentando as dificuldades de Riemer para escalar a equipe.

A expectativa é de um clima carregado de emoção em Braga. Veja tudo o que você precisa saber para assistir à partida.

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