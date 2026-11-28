Como assistir a Portland Timbers x FC Dallas com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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Prévia do jogo

Major League Soccer - 1/8 28 de nov. de 2026 - 22:30 Providence Park

O Portland Timbers recebe o FC Dallas no Providence Park pela Major League Soccer, pouco depois de um confronto entre os times que terminou com uma vitória por ampla margem.

O Portland tem algo a provar em casa. O time de Marti Cifuentes perdeu por 3 a 0 para o Dallas em 21 de novembro, encerrando uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Antes da derrota, o Portland havia vencido Austin FC, Houston Dynamo, St. Louis City e Charlotte FC em sequência. O time marcou muitos gols nesse período e quer recuperar essa forma diante de sua torcida.

O FC Dallas chega mais bem colocado na Conferência Oeste: é o segundo, enquanto o Portland ocupa a sétima posição. O time de Eric Quill venceu o confronto mais recente por 3 a 0 em casa.

Antes desse resultado, o Dallas venceu o Colorado Rapids por 3 a 1 e o San Jose Earthquakes por 3 a 0. Entre esses jogos, perdeu por 2 a 0 para o Columbus Crew fora de casa e empatou por 1 a 1 com o Sporting Kansas City.

O Portland enfrenta um time que marcou dez gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos. O Dallas, por sua vez, precisa mostrar que consegue repetir a atuação longe do Toyota Stadium.

Veja o que sabemos sobre como acompanhar o jogo.

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