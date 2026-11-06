Como assistir a Philadelphia Union x Toronto FC com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta na plataforma da emissora oficial ou acesse uma conta existente para obter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 34 7 de nov. de 2026 - 16:00 Subaru Park

O Philadelphia Union recebe o Toronto FC no Subaru Park, em Chester, em uma partida da temporada regular da Major League Soccer com consequências importantes para a posição das duas equipes na Conferência Leste.

O Union, de Ryan Richter, chega a este jogo após uma sequência difícil. A derrota por 1 a 0 para o FC Cincinnati na partida mais recente ampliou uma série em que a equipe venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos. A pressão aumenta sobre um time que quer preservar sua posição na zona de playoffs.

O Toronto FC chega à Pensilvânia depois de enfrentar suas próprias dificuldades. A equipe de Robin Fraser perdeu por 3 a 1 para o Atlanta United na última partida, resultado que deve ter sido especialmente doloroso dadas as circunstâncias daquele jogo, e venceu apenas duas vezes nos últimos cinco jogos pela liga.

O Union ocupa a sexta posição na Conferência Leste, enquanto o Toronto está em 12º. Essa diferença na tabela aumenta a importância do confronto: o Philadelphia precisa voltar a vencer, e o Toronto precisa de pontos para sair de uma situação difícil.

As duas equipes têm qualidade suficiente para fazer um jogo equilibrado, mas nenhuma delas mostrou regularidade para se sentir tranquila. Neste momento da temporada, a boa fase e a confiança são frágeis.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber para assistir à partida.

Notícias e elencos das equipes