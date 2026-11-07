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Copa da Inglaterra
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Weston Homes Stadium
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Assista a Peterborough United x Reading ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Peterborough United x Reading
Peterborough United
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Copa da Inglaterra

Um guia completo sobre como assistir ao vivo a Peterborough United x Reading pela Copa da Inglaterra hoje.

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Prévia da partida

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Copa da Inglaterra - Rodada 1
Weston Homes Stadium

O Peterborough United recebe o Reading no Weston Homes Stadium pela Copa da Inglaterra. As duas equipes da League One buscam na competição uma mudança de rumo após sequências recentes difíceis no campeonato.

O Peterborough de Robbie Savage teve um outubro difícil. Três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos mostram a dificuldade da equipe para encontrar regularidade, e uma partida de copa em casa representa uma oportunidade de recomeçar.

O Reading chega a Peterborough sob o comando de Leam Richardson também após resultados variados. As duas vitórias nos últimos cinco jogos deram ao elenco uma base para evoluir, embora a derrota por 2 a 0 para o Oxford United na partida mais recente tenha contido a confiança que começava a crescer.

Os dois clubes se conhecem bem por disputarem a League One nesta temporada. O retrospecto dos confrontos entre eles é equilibrado, e nenhum dos lados subestimará o outro, independentemente da competição.

Para ambos os técnicos, a Copa da Inglaterra traz um tipo diferente de pressão. Uma boa campanha na copa pode mudar o momento de uma equipe e elevar o ânimo do elenco. Nesta altura da temporada, isso importa.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Peterborough United x Reading, incluindo o horário de início e as últimas notícias das equipes.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Peterborough United x Reading

Técnico

  • R. Savage

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