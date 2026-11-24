Como assistir a Persib Bandung x FC Seoul com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

AFC Champions League Two - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 07:15

O Persib Bandung recebe o FC Seoul pela Liga dos Campeões 2 da AFC, em um confronto que pode alterar as posições no Grupo E. Os detalhes sobre o estádio da partida ainda não foram confirmados.

O Persib chega em boa fase. O time venceu o Bali United por 2 a 1 na Super League em 22 de novembro, sua quarta vitória em cinco jogos em todas as competições.

O time indonésio também lidera o grupo e já venceu este adversário. Em setembro, ganhou por 1 a 0 em Seul.

Fora de campo, o Persib teve uma semana de despedidas. O ex-lateral-esquerdo da seleção francesa Layvin Kurzawa, que encerrou a carreira no clube, anunciou sua aposentadoria em 17 de novembro.

O FC Seoul chega após vencer o Jeonbuk Hyundai Motors por 1 a 0 fora de casa pela K-League 1. O resultado veio depois de uma derrota para o Ulsan HD, e o time sul-coreano venceu seus dois jogos continentais recentes por ampla margem.

O Seoul ocupa a segunda posição no grupo e, por isso, tem motivos para buscar um resultado em Bandung. Veja como acompanhar a partida.

As informações oficiais de transmissão de Persib Bandung x FC Seoul ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e o streaming serão adicionados assim que as emissoras forem confirmadas.

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