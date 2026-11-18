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Campeonato Italiano - Rodada 12 21 de nov. de 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma x Roma será transmitido ao vivo pela DAZN, que detém os direitos de todos os jogos da Serie A 2026/27. Abaixo está o link para assinar o serviço e acompanhar a partida ao vivo.

A Roma de Gian Piero Gasperini visita o Parma de Alberto Gilardino no sábado, 21 de novembro, no Estádio Ennio Tardini, em partida válida pela Serie A 2026/27.

A Roma chega a Parma na terceira posição da tabela, com o elenco voltando gradualmente a ficar completo após um período conturbado por lesões. O jogador mais aguardado é Paulo Dybala, que voltou a treinar com o grupo na terça-feira, 17 de novembro, e deve estar disponível para a partida fora de casa.

O Parma ocupa a 16ª posição na tabela e chega ao confronto com menos certezas do que o adversário. A vitória por 3 a 0 sobre a Atalanta na última rodada, porém, devolveu a confiança a Gilardino, que não poderá contar com o atacante David Romero, fora por uma lesão no ombro sofrida no clássico contra o Bologna.

O retrospecto recente entre as equipes favorece a Roma: o time venceu três dos últimos quatro confrontos diretos, incluindo o memorável 3 a 2 no Tardini em maio passado. O Parma tentará reverter essa tendência diante de sua torcida.

O jogo também é um teste importante para Gasperini, que disputa três competições, Serie A, Champions League e Copa da Itália, em uma sequência de partidas próximas que exige um elenco o mais completo possível.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir a Parma x Roma na TV e ao vivo por streaming.

Notícias das equipes

O Parma não poderá contar com David Romero, Adrian Bernabé e Diego Carlos por lesão, enquanto Abdoulaye N'Diaye está suspenso. Gilardino buscará alternativas no ataque após a ausência do centroavante argentino.

Na Roma, Gasperini volta a contar com Paulo Dybala e Gianluca Mancini, que retomaram os treinos com o grupo. Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch seguem indisponíveis. Novas informações sobre as escalações estarão disponíveis perto do início do jogo.

Momento das equipes

O Parma somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A, com cinco gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente é a derrota por 2 a 1 para o Bologna, precedida, porém, pela vitória convincente por 3 a 0 sobre a Atalanta. O desempenho do Parma tem sido irregular: três derrotas consecutivas para Torino, Lazio e Bologna interromperam uma sequência positiva.

A Roma somou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 17 gols e sofrendo 13. O compromisso mais recente terminou em vitória por 3 a 0 sobre o Sassuolo na Serie A, enquanto a derrota por 3 a 2 para o Manchester United na Champions League segue como o único tropeço recente. A Roma venceu a Udinese por 5 a 2 fora de casa e o Cagliari por 4 a 2, mostrando grande força ofensiva.

Confrontos anteriores

O encontro mais recente entre as equipes foi em 10 de maio de 2026, quando a Roma venceu por 3 a 2 no Tardini, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos, a Roma leva vantagem com três vitórias contra uma do Parma, além de um empate. A única vitória do Parma nesse período foi o 2 a 0 em casa, em março de 2021.

Classificação

Na Serie A, a Roma ocupa atualmente a terceira posição, enquanto o Parma está em 16º lugar na tabela.