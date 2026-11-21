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Parma x Roma terá transmissão ao vivo pelo DAZN, que detém os direitos de todas as partidas da Serie A 2026/27. Abaixo está o link para assinar o serviço e acompanhar o jogo ao vivo.
A Roma de Gian Piero Gasperini visita o Parma de Alberto Gilardino no sábado, 21 de novembro, no Estádio Ennio Tardini, em partida válida pela Serie A 2026/27.
A Roma chega a Parma na terceira posição da tabela, com um elenco que volta gradualmente a ficar completo após um período complicado por lesões. A grande expectativa é por Paulo Dybala, que voltou a treinar com o grupo na terça-feira, 17 de novembro, e deve estar disponível para a viagem.
O Parma ocupa a 16ª posição na tabela e chega ao confronto com menos certezas que o adversário. A vitória por 3 a 0 sobre a Atalanta na última rodada, porém, devolveu a confiança a Gilardino, que não poderá contar com o atacante David Romero, fora por causa de uma lesão no ombro sofrida no clássico contra o Bologna.
Os confrontos recentes entre as equipes favorecem a Roma: o clube venceu três dos últimos quatro duelos, incluindo o memorável triunfo por 3 a 2 no Tardini em maio passado. O Parma tentará reverter essa tendência diante de sua torcida.
A partida também é um teste importante para Gasperini, que disputa três competições, o campeonato, a Champions League e a Copa da Itália, em meio a uma sequência de jogos próximos uns dos outros que exige um elenco o mais completo possível.
A seguir, todas as informações sobre onde acompanhar Parma x Roma na TV e ao vivo por streaming.
Notícias das equipes
Escalações de Parma x Roma
Time titular
Reservas
Técnico
- A. Gilardino
- G. Gasperini
O Parma não poderá contar com David Romero, Adrian Bernabé e Diego Carlos por lesão, enquanto Abdoulaye N'Diaye está suspenso. Gilardino buscará alternativas no ataque após a lesão do centroavante argentino.
Na Roma, Gasperini volta a contar com Paulo Dybala e Gianluca Mancini, que retornaram aos treinos com o grupo. Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch seguem indisponíveis. Mais informações sobre as escalações estarão disponíveis perto do início da partida.
Momento das equipes
O Parma somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A, com cinco gols marcados e nove sofridos. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Bologna, precedida, porém, pela vitória convincente por 3 a 0 sobre a Atalanta. O desempenho do Parma tem oscilado: três derrotas consecutivas para Torino, Lazio e Bologna interromperam uma sequência positiva.
A Roma acumulou três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com 17 gols marcados e 13 sofridos. O jogo mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Sassuolo na Serie A, enquanto a derrota por 3 a 2 para o Manchester United na Champions League segue como o único tropeço recente. A Roma venceu a Udinese por 5 a 2 fora de casa e o Cagliari por 4 a 2, mostrando grande força ofensiva.
Confrontos anteriores
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes foi em 10 de maio de 2026, quando a Roma venceu por 3 a 2 no Tardini, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos, a Roma leva vantagem com três vitórias, contra uma do Parma, além de um empate. A única vitória do Parma nesse período foi o triunfo por 2 a 0 em casa, em março de 2021.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
E
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
D
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
E
V
V
V
E
|4
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|5
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
D
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
E
V
D
V
D
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
E
D
V
E
D
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
D
E
E
D
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
D
V
V
V
D
|14
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
E
V
E
D
D
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
E
D
V
E
D
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
D
D
D
D
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Serie A, a Roma ocupa atualmente a terceira posição, enquanto o Parma está em 16º lugar na tabela.