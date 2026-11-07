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Campeonato Italiano
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Stadio Ennio Tardini
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Assista a Parma Calcio 1913 x Bologna ao vivo hoje: onde a partida passa na TV e no streaming?

Parma x Bologna
Parma
Bologna
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Parma Calcio 1913 e Bologna, com horário de início e notícias sobre as equipes

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crest
Campeonato Italiano - Rodada 11
Stadio Ennio Tardini

Parma x Bologna tem transmissão exclusiva do DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário ter uma assinatura da plataforma, acessível por smart TV, smartphone, tablet ou computador. Quem assina tanto o DAZN quanto a Sky também poderá acompanhar o jogo pelo DAZN 1, disponível no canal 214 da TV via satélite.

O estádio Tardini, em Parma, recebe o clássico da Emília entre Parma e Bologna, válido pela 11ª rodada da Série A 2026/27. As duas equipes chegam para o confronto com o moral elevado após conquistarem três pontos na rodada anterior.

O Parma de Alberto Gilardino conquistou uma vitória histórica fora de casa sobre a Atalanta, por 3 a 0, em Bérgamo. O resultado permitiu ao Parma sair da zona de rebaixamento e chegar aos 8 pontos na classificação.

O grande destaque da noite em Bérgamo foi Simone Lontani, atacante nascido em 2008 que já marcou cinco gols na temporada. O jovem ex-Milan fez o gol do 3 a 0 após dar uma caneta em Pasalic e bater de direita, com precisão, no canto inferior do gol de Carnesecchi.

O Bologna de Raffaele Palladino, por sua vez, vem de três vitórias consecutivas, a última delas por 2 a 1 sobre o Monza. A equipe melhorou desde que Palladino substituiu Domenico Tedesco no comando e agora busca manter a sequência de resultados.

Para as duas equipes, a partida é importante para consolidar suas posições na tabela. O Parma quer dar sequência à primeira vitória de Gilardino no comando da equipe; o Bologna busca o quarto triunfo seguido.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo pela TV e por streaming.

Notícias das equipes

Escalações de Parma x Bologna

3-5-2
Parma crest
Parma
PAR
Formação
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
G. DaffaraG. DaffaraE. Del PratoE. Del PratoA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloV. SierroV. SierroG. FabbianG. FabbianB. CremaschiB. CremaschiM. KeitaM. KeitaE. ValeriE. Valeriteam-logoS. LontaniD. RomeroD. RomeroL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. OdgaardJ. Odgaard
Bologna crest
Bologna
BOL
3-5-2
Parma

Time titular

Bologna

Reservas

Técnico

  • A. Gilardino
  • R. Palladino

Gilardino deve manter a maior parte da escalação que venceu a Atalanta. Entre os prováveis titulares estão Daffara no gol, Delprato, N'Diaye e Troilo na defesa, com Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita e Valeri no meio-campo. No ataque, Lontani deve ter mais uma oportunidade, enquanto Romero disputa uma vaga com Touré. Drobnic e Bernabé estão fora.

Palladino deve escalar Skorupski no gol e uma linha de três defensores formada por Casale, Darmian e Theate. No meio-campo, devem atuar Miranda, Amondarain, Ferguson e Pobega, enquanto Bernardeschi e Cambiaghi darão apoio ao centroavante Odgaard, escolhido para substituir o lesionado Piccoli. Holm, Enem e De Silvestri estão indisponíveis.

Parma

Lesões e suspensões

Bologna

Momento das equipes

PAR

PAR - Sequência

INT
D3-0
TOR
D0-3
LAZ
D2-1
UDI
E0-0
ATA
V0-3
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BOL

BOL - Sequência

LEC
V1-2
INT
D1-3
CGL
V0-2
MIL
V2-4
MON
V2-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Parma somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato, com 6 gols marcados e 9 sofridos. O resultado mais recente foi o triunfo por 3 a 0 sobre a Atalanta, a primeira vitória de Gilardino na Série A desde que substituiu Cuesta. Antes disso, o Parma havia empatado em 0 a 0 com a Udinese e perdido para Lazio (1 a 2), Torino (0 a 3) e Inter (0 a 3).

O Bologna conquistou quatro vitórias e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e 6 sofridos. A equipe vem de um triunfo por 2 a 1 sobre o Monza e, antes disso, havia vencido o Milan por 4 a 2 fora de casa e o Cagliari por 2 a 0. A única derrota no período foi para a Inter, por 3 a 1.

Confrontos anteriores

Confrontos

ParmaEmpateBologna
2
1
2
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma badge
Parma
PAR
1
FJ
Copa da Itália
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Parma badge
Parma
PAR
1
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
1
Bologna badge
Bologna
BOL
3
FJ
Campeonato Italiano
Parma badge
Parma
PAR
2
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FJ
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma badge
Parma
PAR
0
FJ
5Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O último confronto entre as duas equipes foi em 8 de fevereiro de 2026, quando o Bologna recebeu o Parma e venceu por 1 a 0. Nos últimos cinco encontros oficiais, o retrospecto favorece o Bologna: três vitórias, contra uma do Parma, além de um empate. Também se destacam o 3 a 1 de novembro de 2025, quando o Bologna venceu no Tardini, e o 2 a 0 de fevereiro de 2025, com vitória do Parma em casa.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
9
BolognaBolognaBOL
114341413+115
E
V
V
V
D
10
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
E
D
D
V
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
E
D
D
D
V
15
ParmaParmaPAR
11236815-79
E
V
E
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
E
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na classificação da Série A, o Bologna ocupa a nona posição, enquanto o Parma está em 15º lugar.

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