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Campeonato Italiano - Rodada 11 7 de nov. de 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma x Bologna tem transmissão exclusiva do DAZN. Para acompanhar a partida, é necessário ter uma assinatura da plataforma, acessível por smart TV, smartphone, tablet ou computador. Quem assina tanto o DAZN quanto a Sky também poderá acompanhar o jogo pelo DAZN 1, disponível no canal 214 da TV via satélite.

O estádio Tardini, em Parma, recebe o clássico da Emília entre Parma e Bologna, válido pela 11ª rodada da Série A 2026/27. As duas equipes chegam para o confronto com o moral elevado após conquistarem três pontos na rodada anterior.

O Parma de Alberto Gilardino conquistou uma vitória histórica fora de casa sobre a Atalanta, por 3 a 0, em Bérgamo. O resultado permitiu ao Parma sair da zona de rebaixamento e chegar aos 8 pontos na classificação.

O grande destaque da noite em Bérgamo foi Simone Lontani, atacante nascido em 2008 que já marcou cinco gols na temporada. O jovem ex-Milan fez o gol do 3 a 0 após dar uma caneta em Pasalic e bater de direita, com precisão, no canto inferior do gol de Carnesecchi.

O Bologna de Raffaele Palladino, por sua vez, vem de três vitórias consecutivas, a última delas por 2 a 1 sobre o Monza. A equipe melhorou desde que Palladino substituiu Domenico Tedesco no comando e agora busca manter a sequência de resultados.

Para as duas equipes, a partida é importante para consolidar suas posições na tabela. O Parma quer dar sequência à primeira vitória de Gilardino no comando da equipe; o Bologna busca o quarto triunfo seguido.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo pela TV e por streaming.

Notícias das equipes

Gilardino deve manter a maior parte da escalação que venceu a Atalanta. Entre os prováveis titulares estão Daffara no gol, Delprato, N'Diaye e Troilo na defesa, com Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita e Valeri no meio-campo. No ataque, Lontani deve ter mais uma oportunidade, enquanto Romero disputa uma vaga com Touré. Drobnic e Bernabé estão fora.

Palladino deve escalar Skorupski no gol e uma linha de três defensores formada por Casale, Darmian e Theate. No meio-campo, devem atuar Miranda, Amondarain, Ferguson e Pobega, enquanto Bernardeschi e Cambiaghi darão apoio ao centroavante Odgaard, escolhido para substituir o lesionado Piccoli. Holm, Enem e De Silvestri estão indisponíveis.

Momento das equipes

O Parma somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato, com 6 gols marcados e 9 sofridos. O resultado mais recente foi o triunfo por 3 a 0 sobre a Atalanta, a primeira vitória de Gilardino na Série A desde que substituiu Cuesta. Antes disso, o Parma havia empatado em 0 a 0 com a Udinese e perdido para Lazio (1 a 2), Torino (0 a 3) e Inter (0 a 3).

O Bologna conquistou quatro vitórias e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e 6 sofridos. A equipe vem de um triunfo por 2 a 1 sobre o Monza e, antes disso, havia vencido o Milan por 4 a 2 fora de casa e o Cagliari por 2 a 0. A única derrota no período foi para a Inter, por 3 a 1.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em 8 de fevereiro de 2026, quando o Bologna recebeu o Parma e venceu por 1 a 0. Nos últimos cinco encontros oficiais, o retrospecto favorece o Bologna: três vitórias, contra uma do Parma, além de um empate. Também se destacam o 3 a 1 de novembro de 2025, quando o Bologna venceu no Tardini, e o 2 a 0 de fevereiro de 2025, com vitória do Parma em casa.

Classificação

Na classificação da Série A, o Bologna ocupa a nona posição, enquanto o Parma está em 15º lugar.