Como assistir a Paris Saint-Germain x Troyes com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 15:05 Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe o Troyes no Parque dos Príncipes, neste sábado, pela Ligue 1. A equipe de Luis Enrique chega após uma atuação impressionante na Champions League no meio da semana.

O PSG goleou o Villarreal por 6 a 0 na Espanha, na terça-feira. O primeiro gol saiu aos nove minutos, e quatro foram marcados nos primeiros 17. O resultado ampliou para dez jogos a sequência de vitórias da equipe em todas as competições e a deixou com três pontos de vantagem na liderança da tabela da Champions League.

Enrique não contará com Achraf Hakimi para esta partida. O clube confirmou que o lateral-direito marroquino terá um período de descanso até a pausa para as seleções, em decisão tomada em conjunto pelo técnico e pela direção esportiva. Warren Zaire-Emery ou David Boly, de 17 anos, que marcou em sua estreia na Champions League contra o Villarreal, são os prováveis candidatos a ocupar a posição pela direita.

O Troyes chega em má fase. A equipe de Stephane Dumont venceu apenas um dos últimos cinco jogos oficiais, perdeu três e sofreu gols em cada uma das últimas quatro partidas pela liga. O time ocupa a 16ª posição na Ligue 1 e não pode se dar ao luxo de perder este confronto.

A diferença de qualidade e de momento entre as duas equipes é evidente. O PSG lidera a liga e tem marcado gols com frequência durante toda a temporada, enquanto o Troyes tem encontrado dificuldades para evitar gols.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir ao vivo a esta partida da Ligue 1.

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