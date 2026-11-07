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Assista a Paris Saint-Germain x Troyes ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e pela internet?

PSG x Troyes
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Paris Saint-Germain x Troyes pela Ligue 1 hoje.

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Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 10
Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe o Troyes no Parque dos Príncipes, neste sábado, pela Ligue 1. A equipe de Luis Enrique chega após uma atuação impressionante na Champions League no meio da semana.

O PSG goleou o Villarreal por 6 a 0 na Espanha, na terça-feira. O primeiro gol saiu aos nove minutos, e quatro foram marcados nos primeiros 17. O resultado ampliou para dez jogos a sequência de vitórias da equipe em todas as competições e a deixou com três pontos de vantagem na liderança da tabela da Champions League.

Enrique não contará com Achraf Hakimi para esta partida. O clube confirmou que o lateral-direito marroquino terá um período de descanso até a pausa para as seleções, em decisão tomada em conjunto pelo técnico e pela direção esportiva. Warren Zaire-Emery ou David Boly, de 17 anos, que marcou em sua estreia na Champions League contra o Villarreal, são os prováveis candidatos a ocupar a posição pela direita.

O Troyes chega em má fase. A equipe de Stephane Dumont venceu apenas um dos últimos cinco jogos oficiais, perdeu três e sofreu gols em cada uma das últimas quatro partidas pela liga. O time ocupa a 16ª posição na Ligue 1 e não pode se dar ao luxo de perder este confronto.

A diferença de qualidade e de momento entre as duas equipes é evidente. O PSG lidera a liga e tem marcado gols com frequência durante toda a temporada, enquanto o Troyes tem encontrado dificuldades para evitar gols.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir ao vivo a esta partida da Ligue 1.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de PSG x Troyes

4-3-3
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PSG
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Formação
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Troyes
TRO
4-3-3
M. SafonovM. SafonovL. DigneL. DigneL. HernandezL. HernandezI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryD. FernandezD. FernandezJ. NevesJ. NevesL. BeraldoL. BeraldoM. GodtsM. GodtsF. TorresF. TorresS. MayuluS. MayuluH. KonateH. KonateA. MonfrayA. MonfrayI. BouraI. BouraM. DiazM. DiazL. MaronnierL. MaronnierM. DiopM. DiopA. MilleA. MilleD. KarimD. KarimR. RipartR. RipartK. DiawaraK. DiawaraM. IfnaouM. Ifnaou
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Troyes
TRO
4-3-3
PSG

Time titular

Troyes

Técnico

  • Luis Enrique
  • S. Dumont

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