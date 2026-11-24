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Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

O Parc des Princes, em Paris, recebe PSG x Roma, jogo da Champions League que coloca frente a frente o líder da classificação e um time em busca de pontos importantes.

Os atuais campeões europeus chegam ao confronto com 12 vitórias consecutivas em todas as competições. A mais recente foi em Nice, onde o time de Luis Enrique saiu atrás, virou o jogo e fechou o placar em 3 a 2 com um gol de Ferran Torres a cinco minutos do fim.

A vitória na Côte d’Azur, porém, teve um custo alto. Desire Doue sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia até o fim do mês, enquanto Khvicha Kvaratskhelia está afastado desde o jogo de outubro contra o Barcelona pela mesma lesão.

A Roma de Gian Piero Gasperini vive um grande momento no campeonato nacional. A vitória por 5 a 1 sobre o Parma colocou a Roma novamente a dois pontos da líder Lazio, graças aos quatro gols de Donyell Malen.

Na Europa, a campanha tem sido menos regular. A derrota por 3 a 2 para o Manchester United na última partida da Champions League pesa na classificação, que a Roma quer melhorar em Paris.

A tarefa é difícil, já que o PSG marcou seis gols contra o Villarreal diante de sua torcida no jogo europeu anterior. Gasperini terá de encontrar uma maneira de conter um ataque que, apesar das ausências, tem qualidade de sobra.

Confira todas as informações sobre canal de TV, transmissão por streaming e horário para acompanhar a partida.

Notícias dos times

No PSG, Luis Enrique deve escalar Safonov no gol, com Pacho, Zabarnyi e Lucas Hernandez na defesa e Hakimi pela direita. No meio-campo, a formação prevista tem Fabian Ruiz, Joao Neves e Vitinha, enquanto Ferran Torres, Akliouche e Mayulu são esperados no ataque. Esta é a provável escalação indicada até o momento, sem desfalques nem suspensos informados.

A Roma de Gasperini deve contar com Vasquez no gol, com Mancini, Hermoso e Balerdi à sua frente. No meio-campo, são esperados Cristante, Molina, De Roon e Wesley, enquanto Soulé, Mora e Malen formariam o setor ofensivo. Também não há ausências informadas na Roma, e novas atualizações chegarão mais perto do início da partida.

Momento dos times

O PSG chega a este confronto com cinco vitórias nos últimos cinco jogos. A mais recente foi por 3 a 2 sobre o Nice, pela Ligue 1, depois do 1 a 0 sobre o Troyes, do 6 a 0 sobre o Villarreal na Champions League, do 5 a 1 sobre o Le Havre e do 2 a 0 sobre o Lyon. Ao todo, os parisienses marcaram 17 gols e sofreram apenas três, sem serem vazados em três partidas.

A Roma soma quatro vitórias e uma derrota no mesmo período. O triunfo mais recente foi o 5 a 1 sobre o Parma, depois do 3 a 0 sobre o Sassuolo, do 5 a 2 sobre a Udinese e do 4 a 2 sobre o Cagliari. O único tropeço foi a derrota por 3 a 2 para o Manchester United na Champions League. A Roma marcou 19 gols e sofreu oito.

Confrontos anteriores

As duas equipes se enfrentaram pouquíssimas vezes. O único confronto recente registrado é um amistoso disputado em 1º de agosto de 2010, que terminou em 1 a 1. O retrospecto, portanto, é de um empate, com um gol para cada lado, e o duelo pela Champions League tem ares de confronto quase inédito.

Classificação

Na Champions League, o PSG ocupa a primeira posição da classificação, enquanto a Roma está em 20º lugar. Para os parisienses, é a chance de consolidar a liderança; para a Roma, de dar um passo importante rumo a uma classificação mais tranquila.