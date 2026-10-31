Como assistir a Paris FC x Monaco com uma VPN

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 9 1 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

O Paris FC recebe o Monaco no Stade Jean Bouin em um jogo da Ligue 1 de grande importância para a parte de cima da tabela. O Monaco chega a Paris na quarta posição, uma acima do time da casa, em um confronto direto entre duas equipes com ambições de disputar competições europeias.

O Paris FC de Liam Rosenior chega a esta partida em fase irregular. A vitória por 4 a 3 sobre o Rennes mostrou sua força ofensiva, mas as derrotas para Lens e Lorient nas últimas semanas expuseram a falta de consistência tanto no ataque quanto na defesa.

O Monaco tem enfrentado um calendário apertado, dividido entre competições nacionais e europeias. A equipe de Filipe Luis empatou por 1 a 1 com o Lille em seu último compromisso pela Ligue 1 e, em seguida, venceu o Freiburg por 3 a 0 na Conference League, resultado que mostrou sua qualidade quando joga em plena capacidade.

Lamine Camara é um dos jogadores mais observados do futebol francês neste momento. O senegalês de 22 anos tem sido uma peça fundamental no meio-campo do Monaco nesta temporada, e sua capacidade de cobrir o campo e contribuir nas fases ofensiva e defensiva será decisiva para a disputa da partida.

O Paris FC não poderá contar com vários jogadores titulares por causa de lesões, o que pode limitar as opções de Rosenior ao longo da partida. O Monaco também chega ao confronto com preocupações relacionadas a lesões.

As informações de transmissão deste jogo da Ligue 1 estão listadas abaixo.

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