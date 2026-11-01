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Campeonato Francês
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Assista a Paris FC x Monaco ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Paris FC x Mônaco
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Campeonato Francês

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Paris FC x Monaco pela Ligue 1 hoje.

Como assistir a Paris FC x Monaco com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte a tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 9
Stade Jean Bouin

O Paris FC recebe o Monaco no Stade Jean Bouin em um confronto da Ligue 1 importante para a parte de cima da tabela. O Monaco chega a Paris na quarta colocação, uma posição acima dos anfitriões, em um duelo direto entre duas equipes com ambições europeias.

O Paris FC de Liam Rosenior chega à partida em fase irregular. A vitória por 4 a 3 sobre o Rennes mostrou seu poder ofensivo, mas as derrotas para Lens e Lorient nas últimas semanas expuseram a falta de consistência no ataque e na defesa.

O Monaco tem enfrentado um calendário cheio entre competições nacionais e europeias. A equipe de Filipe Luis empatou por 1 a 1 com o Lille em seu último jogo pela Ligue 1 e, depois, venceu o Freiburg por 3 a 0 na Conference League, resultado que demonstrou sua qualidade quando atua em plena capacidade.

Lamine Camara é um dos jogadores mais observados do futebol francês no momento. O senegalês de 22 anos tem sido uma peça fundamental no meio-campo do Monaco nesta temporada, e sua capacidade de cobrir espaços e contribuir tanto na defesa quanto no ataque será determinante para a disputa desta partida.

O Paris FC não contará com vários jogadores do elenco principal por lesão, o que pode limitar as opções de Rosenior ao longo da partida. O Monaco também chega ao confronto com preocupações relacionadas a lesões.

As informações sobre a transmissão deste jogo da Ligue 1 estão abaixo.

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Paris FC x Mônaco

4-2-3-1
Paris FC crest
Paris FC
PAR
Formação
Mônaco crest
Mônaco
ASM
4-2-3-1
K. TrappK. TrappH. TraoreH. TraoreS. CherguiS. Cherguiteam-logoOtavioteam-logoD. CoppolaM. LopezM. LopezM. SimonM. Simonteam-logoP. Pagisteam-logoI. Kebbalteam-logoP. Lees-Melouteam-logoL. SinayokoL. HradeckyL. HradeckyVandersonVandersonS. SaneS. SaneF. NazinhoF. NazinhoE. DierE. DierD. ZakariaD. ZakariaA. GolovinA. GolovinL. CamaraL. CamaraM. AblineM. AblineE. DiopE. DiopP. BrunnerP. Brunner
Mônaco crest
Mônaco
ASM
4-2-3-1
Paris FC

Time titular

Mônaco

Reservas

Técnico

  • L. Rosenior
  • Luis

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