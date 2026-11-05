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Assista a Palmeiras x Remo ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Palmeiras x Remo
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Guia completo de como assistir a Palmeiras x Remo ao vivo pela Série A hoje.

Como assistir a Palmeiras x Remo com uma VPN

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Prévia da partida

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Brasileirão - Rodada 34

O Palmeiras recebe o Remo em seu estádio, em partida da Série A, e a equipe de Abel Ferreira busca dar sequência à boa série de resultados recentes.

O Palmeiras chega em excelente fase. São quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, além da classificação para a final da Copa Libertadores, resultados que refletem o foco e o entrosamento do elenco.

O único tropeço nesse período foi o empate por 0 a 0 com o Santos, mas a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama em uma partida de copa, no jogo mais recente, devolveu o embalo à equipe para este confronto.

O Remo ocupa a 19ª posição na tabela da Série A e terá uma tarefa difícil fora de casa. A equipe de Thiago Carpini empatou três dos últimos cinco jogos no campeonato, mostrando ser difícil de vencer, mas encontrando dificuldades para transformar essa resistência em vitórias.

O resultado mais recente, uma vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo RJ, dá alguma confiança à equipe, embora repetir o feito diante de um adversário da qualidade do Palmeiras seja um grande desafio.

Na segunda posição da tabela e na briga pelo título, o Palmeiras espera vencer esta partida. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Palmeiras x Remo

3-4-2-1
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SEP
Formação
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Remo
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4-2-3-1
team-logoC. Miguelteam-logoB. FuchsG. GomezG. Gomezteam-logoM. Cerqueirateam-logoKhellvenJ. AriasJ. Ariasteam-logoA. Gabrielteam-logoM. FreitasMauricioMauricioA. PereiraA. Pereirateam-logoV. Roqueteam-logoMarceloteam-logoMarcelinhoteam-logoMarlonD. TchambaD. Tchambateam-logoMarllonteam-logoD. Bragateam-logoJajateam-logoPatrickteam-logoL. Piccoteam-logoJose Welisonteam-logoBill
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Remo
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Palmeiras

Time titular

Remo

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira
  • T. Carpini

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