Serie B - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 13:30 Stadio Renzo Barbera

Palermo x LR Vicenza terá transmissão ao vivo pela DAZN e pelo LaB Channel, as duas plataformas que detêm os direitos da Série B 2026/27. Confira abaixo as opções disponíveis para acompanhar a partida na TV e por streaming.

Como assistir a Palermo x LR Vicenza com uma VPN

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O Estádio Renzo Barbera, em Palermo, recebe um confronto da Série B entre o Palermo de Filippo Inzaghi e o LR Vicenza de Fabio Gallo. As duas equipes estão muito distantes na tabela, mas precisam somar pontos por motivos opostos.

O Palermo chega à partida na liderança, após uma sequência que confirmou suas ambições em uma temporada convincente. A equipe mostrou força no ataque e regularidade nos resultados, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato antes do empate por 3 a 3 com o Pisa.

O LR Vicenza ocupa a 16ª posição na tabela e precisa de pontos para não se aproximar ainda mais da zona perigosa. Gallo sabe que jogar no Barbera é difícil, mas sua equipe precisa dar respostas concretas após um início de temporada irregular.

O Palermo mostrou que sabe marcar gols também fora de casa, como demonstram a vitória por 4 a 2 sobre o Empoli e o triunfo por 2 a 0 como visitante contra o Mantova. O Vicenza, por sua vez, venceu o Empoli por 2 a 0 e encerrou um período difícil, mas a derrota por 2 a 1 para o Modena na última rodada freou a sequência positiva.

Será um jogo entre um líder que quer consolidar a primeira posição e uma equipe que luta para subir na tabela. Confira abaixo todas as informações sobre onde acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O técnico do Palermo, Filippo Inzaghi, ainda não divulgou a escalação oficial. Não há informações disponíveis sobre lesionados ou suspensos; atualizações serão acrescentadas nas horas que antecedem o início da partida.

A situação é semelhante no LR Vicenza: o técnico Fabio Gallo ainda não divulgou suas escolhas oficiais para este jogo fora de casa. Não há dados disponíveis sobre desfalques ou jogadores pendurados, e o elenco definitivo será anunciado perto da partida.

Momento das equipes

O Palermo chega à partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe empatou por 3 a 3 com o Pisa em sua última partida, depois de vencer a Carrarese por 2 a 1 e o Mantova por 2 a 0 fora de casa. Nesses cinco jogos, o Palermo marcou doze gols e sofreu nove.

O LR Vicenza soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Modena na última rodada, depois de vencer o Empoli por 2 a 0. Nessas cinco partidas, o Vicenza marcou seis gols e sofreu oito. O desempenho defensivo continua sendo o dado mais preocupante.

Confrontos anteriores

O único confronto registrado entre as duas equipes ocorreu em 5 de agosto de 2018, quando Palermo e LR Vicenza empataram por 2 a 2 na Copa da Itália. Não há registros disponíveis de outros encontros recentes entre elas.

Classificação

Na Série B, o Palermo ocupa o primeiro lugar, enquanto o LR Vicenza está na 16ª posição. A grande distância na tabela reflete momentos de temporada completamente diferentes.

NordVPN

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