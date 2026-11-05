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Copa da Inglaterra
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Assista a Oxford City x Leicester City ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Oxford City x Leicester
Oxford City
Leicester
Copa da Inglaterra

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Oxford City x Leicester City pela Copa da Inglaterra hoje.

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Prévia da partida

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Copa da Inglaterra - Rodada 1
The RAW Charging Stadium

O Oxford City recebe o Leicester City no The RAW Charging Stadium, em Marston, em um raro encontro pela Copa da Inglaterra entre equipes de níveis muito diferentes do futebol inglês.

O Oxford City, que disputa a National League North/South, terá um duro desafio diante do Leicester City, que atualmente joga a League One sob o comando de Russell Martin. A capacidade da Copa da Inglaterra de proporcionar confrontos entre equipes de divisões diferentes é parte do que mantém a competição tão relevante.

O Oxford City de Ross Jenkins chega para esta partida após perder por 3 a 1 para o South Shields na National League, embora tenha mostrado capacidade de reação anteriormente na campanha pela copa ao vencer o Torquay United na fase de classificação. O apoio da torcida em casa será fundamental se quiser surpreender.

O Leicester chega em um momento razoável. A equipe de Martin empatou em 2 a 2 com o Stevenage em seu compromisso mais recente pela liga, mas venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Wigan Athletic.

Para o Oxford City, esta é uma daquelas ocasiões que podem definir sua temporada. Para o Leicester, é a chance de avançar em uma copa que continua importante, independentemente da divisão em que um clube joga.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Oxford City x Leicester City.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Oxford City x Leicester

Técnico

  • R. Jenkins

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