Como assistir a Oxford City x Leicester City com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Oxford City recebe o Leicester City no The RAW Charging Stadium, em Marston, em um raro encontro pela Copa da Inglaterra entre equipes de níveis muito diferentes do futebol inglês.
O Oxford City, que disputa a National League North/South, terá um duro desafio diante do Leicester City, que atualmente joga a League One sob o comando de Russell Martin. A capacidade da Copa da Inglaterra de proporcionar confrontos entre equipes de divisões diferentes é parte do que mantém a competição tão relevante.
O Oxford City de Ross Jenkins chega para esta partida após perder por 3 a 1 para o South Shields na National League, embora tenha mostrado capacidade de reação anteriormente na campanha pela copa ao vencer o Torquay United na fase de classificação. O apoio da torcida em casa será fundamental se quiser surpreender.
O Leicester chega em um momento razoável. A equipe de Martin empatou em 2 a 2 com o Stevenage em seu compromisso mais recente pela liga, mas venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Wigan Athletic.
Para o Oxford City, esta é uma daquelas ocasiões que podem definir sua temporada. Para o Leicester, é a chance de avançar em uma copa que continua importante, independentemente da divisão em que um clube joga.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Oxford City x Leicester City.
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Técnico
- R. Jenkins