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Liga dos Campeões Feminino
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King Power at Den Dreef
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Assista a Oud-Heverlee Leuven x HB Koege ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Oud-Heverlee Leuven x HB Koege
Oud-Heverlee Leuven
HB Koege
Liga dos Campeões Feminino

Tudo o que você precisa saber para assistir a Oud-Heverlee Leuven x HB Koege ao vivo pela Champions League feminina hoje.

Como assistir a Oud-Heverlee Leuven x HB Koege com uma VPN

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Prévia da partida

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
King Power at Den Dreef

O Oud-Heverlee Leuven recebe o HB Køge no estádio King Power at Den Dreef, em Leuven, pela fase de grupos da Champions League Feminina.

O Leuven atravessa uma fase difícil na principal competição de clubes da Europa. A equipe de Ster Habibzadeh perdeu seus dois últimos jogos na Champions League por um placar agregado de 10 a 1, sofrendo cinco gols contra o Servette e outros cinco contra o Paris Saint-Germain.

A equipe belga ocupa a 18ª posição na tabela da Champions League Feminina e precisa urgentemente de pontos para manter viva sua campanha europeia. Um jogo em casa contra uma equipe fora das dez primeiras colocações oferece a chance de interromper a sequência ruim.

O HB Køge chega à Bélgica em uma fase diferente nas competições nacionais. A equipe de Kristian Moerch Rasmussen venceu três de seus últimos quatro jogos na liga, incluindo uma goleada por 6 a 0 sobre o AGF no último fim de semana, e chega confiante para esta partida.

O clube dinamarquês ocupa a 11ª posição na Champions League Feminina, sete colocações acima do Leuven, e uma vitória aqui consolidaria ainda mais sua posição na competição.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Oud-Heverlee Leuven x HB Køge, incluindo informações sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Oud-Heverlee Leuven x HB Koege

Técnico

  • S. Habibzadeh

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