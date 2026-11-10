Como assistir a Oud-Heverlee Leuven x HB Koege com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4 11 de nov. de 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

O Oud-Heverlee Leuven recebe o HB Køge no estádio King Power at Den Dreef, em Leuven, pela fase de grupos da Champions League Feminina.

O Leuven atravessa uma fase difícil na principal competição de clubes da Europa. A equipe de Ster Habibzadeh perdeu seus dois últimos jogos na Champions League por um placar agregado de 10 a 1, sofrendo cinco gols contra o Servette e outros cinco contra o Paris Saint-Germain.

A equipe belga ocupa a 18ª posição na tabela da Champions League Feminina e precisa urgentemente de pontos para manter viva sua campanha europeia. Um jogo em casa contra uma equipe fora das dez primeiras colocações oferece a chance de interromper a sequência ruim.

O HB Køge chega à Bélgica em uma fase diferente nas competições nacionais. A equipe de Kristian Moerch Rasmussen venceu três de seus últimos quatro jogos na liga, incluindo uma goleada por 6 a 0 sobre o AGF no último fim de semana, e chega confiante para esta partida.

O clube dinamarquês ocupa a 11ª posição na Champions League Feminina, sete colocações acima do Leuven, e uma vitória aqui consolidaria ainda mais sua posição na competição.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Oud-Heverlee Leuven x HB Køge, incluindo informações sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

Notícias e elencos das equipes