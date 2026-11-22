Como assistir a Osasuna x Málaga com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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Escolha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

La Liga - Rodada 13 22 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

O Osasuna recebe o Málaga no Estádio El Sadar, em Pamplona, em um jogo da LaLiga com grande importância na luta contra o rebaixamento para os dois times.

A equipe de Jagoba Arrasate ocupa a 16ª posição na tabela e busca reagir após vencer apenas um dos últimos quatro jogos pelo campeonato. El Sadar costuma ser um estádio difícil para os visitantes, e o Osasuna precisará aproveitar o mando de campo contra um Málaga que ainda tenta se firmar de volta à primeira divisão.

O Málaga chega a Pamplona na lanterna da tabela, em 20º lugar. A equipe de Juan Funes perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, e os números da defesa preocupam: foram 11 gols sofridos nesse período.

Com os dois clubes precisando muito de pontos, o confronto tem clima de jogo de seis pontos na parte de baixo da tabela.

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