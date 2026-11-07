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Assista a Orlando City x New England Revolution ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Orlando City x New England Revolution
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Orlando City x New England Revolution pela Major League Soccer hoje.

Como assistir a Orlando City x New England Revolution com uma VPN

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Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 34
Inter&Co Stadium

O Orlando City recebe o New England Revolution no Inter&Co Stadium, em Orlando, em uma partida da temporada regular da Major League Soccer que tem grande importância para os dois times à medida que a campanha se aproxima do fim.

O Orlando City chega à partida em má fase. A equipe de Martin Perelman venceu apenas um dos últimos cinco jogos na MLS e sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Charlotte FC em seu compromisso mais recente, resultado que aumentou a necessidade de reação antes deste jogo em casa.

O Orlando ocupa a nona posição na Conferência Leste, e suas esperanças de chegar aos playoffs estão ameaçadas. Vencer aqui é indispensável para manter esse objetivo vivo.

O New England Revolution chega a Orlando embalado. A equipe de Marko Mitrovic venceu quatro dos últimos cinco jogos e ocupa a terceira posição na Conferência Leste. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Inter Miami CF, mas ela veio após três vitórias consecutivas.

O New England garantiu vaga na Copa dos Campeões da Concacaf de 2027 com o resultado diante do Inter Miami e tentará preservar sua boa posição no Leste com a temporada regular perto do fim.

O confronto coloca frente a frente um mandante em busca de boa fase e um visitante confiante e com uma identidade bem definida. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Orlando City x New England Revolution ao vivo.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Orlando City x New England Revolution

Técnico

  • M. Perelman

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