Como assistir a Orlando City x New England Revolution com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 34 7 de nov. de 2026 - 16:00 Inter&Co Stadium

O Orlando City recebe o New England Revolution no Inter&Co Stadium, em Orlando, em uma partida da temporada regular da Major League Soccer que tem grande importância para os dois times à medida que a campanha se aproxima do fim.

O Orlando City chega à partida em má fase. A equipe de Martin Perelman venceu apenas um dos últimos cinco jogos na MLS e sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Charlotte FC em seu compromisso mais recente, resultado que aumentou a necessidade de reação antes deste jogo em casa.

O Orlando ocupa a nona posição na Conferência Leste, e suas esperanças de chegar aos playoffs estão ameaçadas. Vencer aqui é indispensável para manter esse objetivo vivo.

O New England Revolution chega a Orlando embalado. A equipe de Marko Mitrovic venceu quatro dos últimos cinco jogos e ocupa a terceira posição na Conferência Leste. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Inter Miami CF, mas ela veio após três vitórias consecutivas.

O New England garantiu vaga na Copa dos Campeões da Concacaf de 2027 com o resultado diante do Inter Miami e tentará preservar sua boa posição no Leste com a temporada regular perto do fim.

O confronto coloca frente a frente um mandante em busca de boa fase e um visitante confiante e com uma identidade bem definida. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a Orlando City x New England Revolution ao vivo.

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