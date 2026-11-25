Olympiacos x Milan será transmitido na Itália pela Sky Sport. Para acompanhar ao vivo pelo streaming, há Sky Go Italia e NOW TV: abaixo estão os links para assistir ao jogo.
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O Milan de Ruben Amorim vai ao Estádio Karaiskakis, em Pireu, enfrentar o Olympiacos pela Europa League. É um jogo importante para a campanha europeia do Milan.
O Milan vem de uma vitória por 5 a 1 sobre o Frosinone em San Siro. Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic marcaram, além de um gol contra, e o time ocupa a quarta posição na Serie A.
Na Europa, o cenário é diferente. O Milan está em 28º lugar na fase de liga e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros. Amorim admitiu que tem pouco tempo para recuperar os jogadores e que não quer arriscar ninguém.
Já o Olympiacos, comandado por Imanol Alguacil, ocupa a sexta posição. No domingo, venceu o Iraklis por 6 a 2 no campeonato, depois de empatar por 0 a 0 com o Rennes pela competição europeia.
Para o Milan, será um teste fora de casa contra um time confiante. A equipe precisa de pontos para melhorar sua posição na classificação europeia.
Confira todas as informações sobre os canais de TV e o streaming para acompanhar o jogo.
Notícias dos times
Prováveis escalações de Olympiacos x Milan
Técnico
- I. Alguacil
Imanol Alguacil comanda o Olympiacos, enquanto Ruben Amorim dirige o Milan. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre lesões, suspensões ou prováveis escalações de nenhuma das equipes.
As atualizações sobre desfalques e escalações serão incluídas mais perto do início do jogo.
Momento das equipes
O Olympiacos somou três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 6 a 2 sobre o Iraklis na Super League. Nesse período, também venceu o Kifisia fora de casa por 3 a 2 e empatou por 0 a 0 com o Rennes na Europa League. Ao todo, marcou 14 gols e sofreu 7.
O Milan venceu três partidas e perdeu duas nas últimas cinco. A mais recente foi a vitória por 5 a 1 sobre o Frosinone na Serie A, precedida pelo triunfo por 2 a 1 fora de casa contra o Genoa e pela vitória por 3 a 1 sobre a Inter. As derrotas foram para o Ferencvaros (2 a 0), na Europa League, e para o Bologna (4 a 2), no campeonato. O saldo é de 14 gols marcados e 9 sofridos.
Confrontos anteriores
Confrontos
O confronto mais recente no conjunto de dados ocorreu em 13 de dezembro de 2018, pela Europa League: Olympiacos 3 a 1 Milan. No jogo de ida, em 4 de outubro de 2018, o Milan havia vencido por 3 a 1 em San Siro. Nos dois encontros disponíveis, cada equipe soma uma vitória e seis gols marcados.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|13
|3
|+10
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|+9
|12
V
V
V
V
|3
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|+8
|12
V
V
V
V
|4
|4
|3
|1
|0
|10
|2
|+8
|10
V
V
E
V
|5
|4
|3
|1
|0
|11
|4
|+7
|10
V
E
V
V
|6
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
E
V
V
V
|7
|4
|3
|0
|1
|8
|1
|+7
|9
D
V
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|11
|8
|+3
|7
D
E
V
V
|9
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
V
D
V
E
|10
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
V
V
E
D
|11
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
D
E
V
V
|12
|4
|2
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
V
V
E
D
|13
|4
|2
|1
|1
|6
|7
|-1
|7
E
D
V
V
|14
|4
|2
|0
|2
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
D
|15
|4
|2
|0
|2
|6
|3
|+3
|6
V
V
D
D
|16
|4
|2
|0
|2
|5
|4
|+1
|6
V
D
D
V
|17
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
E
E
V
E
|18
|4
|2
|0
|2
|6
|7
|-1
|6
D
D
V
V
|19
|4
|2
|0
|2
|7
|9
|-2
|6
V
D
D
V
|20
|4
|1
|2
|1
|9
|4
|+5
|5
E
V
E
D
|21
|4
|1
|2
|1
|9
|6
|+3
|5
E
E
D
V
|22
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
D
D
E
V
|23
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
E
V
D
D
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
D
V
D
E
|25
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|-4
|4
V
E
D
D
|26
|4
|1
|1
|2
|3
|8
|-5
|4
D
E
D
V
|27
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|-2
|3
D
V
D
D
|28
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
D
|29
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
D
D
V
D
|30
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|-4
|3
V
D
D
D
|31
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|-4
|3
V
D
D
D
|32
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
V
D
D
D
|33
|4
|0
|1
|3
|1
|8
|-7
|1
D
D
D
E
|34
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
D
D
E
D
|35
|4
|0
|1
|3
|2
|12
|-10
|1
D
E
D
D
|36
|4
|0
|0
|4
|4
|14
|-10
|0
D
D
D
D
Na classificação da Europa League, o Olympiacos ocupa a sexta posição, enquanto o Milan está em 28º lugar.