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Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 12:45 Karaiskakis Stadium

O Milan de Ruben Amorim vai ao Estádio Karaiskakis, em Pireu, enfrentar o Olympiacos pela Europa League. É um jogo importante para a campanha europeia do Milan.

O Milan vem de uma vitória por 5 a 1 sobre o Frosinone em San Siro. Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic marcaram, além de um gol contra, e o time ocupa a quarta posição na Serie A.

Na Europa, o cenário é diferente. O Milan está em 28º lugar na fase de liga e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros. Amorim admitiu que tem pouco tempo para recuperar os jogadores e que não quer arriscar ninguém.

Já o Olympiacos, comandado por Imanol Alguacil, ocupa a sexta posição. No domingo, venceu o Iraklis por 6 a 2 no campeonato, depois de empatar por 0 a 0 com o Rennes pela competição europeia.

Para o Milan, será um teste fora de casa contra um time confiante. A equipe precisa de pontos para melhorar sua posição na classificação europeia.

Confira todas as informações sobre os canais de TV e o streaming para acompanhar o jogo.

Notícias dos times

Imanol Alguacil comanda o Olympiacos, enquanto Ruben Amorim dirige o Milan. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre lesões, suspensões ou prováveis escalações de nenhuma das equipes.

As atualizações sobre desfalques e escalações serão incluídas mais perto do início do jogo.

Momento das equipes

O Olympiacos somou três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 6 a 2 sobre o Iraklis na Super League. Nesse período, também venceu o Kifisia fora de casa por 3 a 2 e empatou por 0 a 0 com o Rennes na Europa League. Ao todo, marcou 14 gols e sofreu 7.

O Milan venceu três partidas e perdeu duas nas últimas cinco. A mais recente foi a vitória por 5 a 1 sobre o Frosinone na Serie A, precedida pelo triunfo por 2 a 1 fora de casa contra o Genoa e pela vitória por 3 a 1 sobre a Inter. As derrotas foram para o Ferencvaros (2 a 0), na Europa League, e para o Bologna (4 a 2), no campeonato. O saldo é de 14 gols marcados e 9 sofridos.

Confrontos anteriores

O confronto mais recente no conjunto de dados ocorreu em 13 de dezembro de 2018, pela Europa League: Olympiacos 3 a 1 Milan. No jogo de ida, em 4 de outubro de 2018, o Milan havia vencido por 3 a 1 em San Siro. Nos dois encontros disponíveis, cada equipe soma uma vitória e seis gols marcados.

Classificação

Na classificação da Europa League, o Olympiacos ocupa a sexta posição, enquanto o Milan está em 28º lugar.