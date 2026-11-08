Como assistir a Oldham Athletic x Sheffield Wednesday com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Copa da Inglaterra - Rodada 1 8 de nov. de 2026 - 12:15 Boundary Park

O Oldham Athletic recebe o Sheffield Wednesday no Boundary Park pela Copa da Inglaterra. A equipe da League Two tenta surpreender um adversário da divisão acima.

O Oldham chega ao confronto em fase irregular sob o comando de Micky Mellon. Venceu o Northampton Town por 1 a 0 em sua partida mais recente pela League Two, mas ganhou apenas dois dos últimos cinco jogos em todas as competições, período em que perdeu para Crawley Town e Walsall.

O Sheffield Wednesday, comandado por Dave Challinor, também tem oscilado. O time empatou seus dois últimos jogos pela League One, contra Blackpool e Cambridge United, e chega sem vencer há três partidas, após derrotas consecutivas por 2 a 0 para Doncaster Rovers e Notts County no início de outubro.

A Copa da Inglaterra dá aos dois clubes a chance de recomeçar. Para o Oldham, o sorteio de um confronto em casa contra uma equipe da League One representa uma oportunidade real de avançar. Para o Wednesday, o sucesso na copa pode trazer a confiança que tem faltado à equipe no campeonato.

O Boundary Park será o palco de um confronto de copa entre equipes das divisões inferiores que promete ser disputado. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida.

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