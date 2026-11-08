Como assistir a Oldham Athletic x Sheffield Wednesday com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.
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- Escolha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviço VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!
Prévia da partida
O Oldham Athletic recebe o Sheffield Wednesday no Boundary Park pela Copa da Inglaterra. A equipe da League Two tenta surpreender um adversário da divisão acima.
O Oldham chega ao confronto em fase irregular sob o comando de Micky Mellon. Venceu o Northampton Town por 1 a 0 em sua partida mais recente pela League Two, mas ganhou apenas dois dos últimos cinco jogos em todas as competições, período em que perdeu para Crawley Town e Walsall.
O Sheffield Wednesday, comandado por Dave Challinor, também tem oscilado. O time empatou seus dois últimos jogos pela League One, contra Blackpool e Cambridge United, e chega sem vencer há três partidas, após derrotas consecutivas por 2 a 0 para Doncaster Rovers e Notts County no início de outubro.
A Copa da Inglaterra dá aos dois clubes a chance de recomeçar. Para o Oldham, o sorteio de um confronto em casa contra uma equipe da League One representa uma oportunidade real de avançar. Para o Wednesday, o sucesso na copa pode trazer a confiança que tem faltado à equipe no campeonato.
O Boundary Park será o palco de um confronto de copa entre equipes das divisões inferiores que promete ser disputado. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Oldham Athletic x Sheffield Wednesday
Técnico
- M. Mellon