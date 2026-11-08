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Copa da Inglaterra
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Boundary Park
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Assista a Oldham Athletic x Sheffield Wednesday ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Oldham Athletic x Sheffield Wednesday
Oldham Athletic
Sheffield Wednesday
Copa da Inglaterra

Tudo o que você precisa saber para assistir a Oldham Athletic x Sheffield Wednesday ao vivo pela Copa da Inglaterra hoje.

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Prévia da partida

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Copa da Inglaterra - Rodada 1
Boundary Park

O Oldham Athletic recebe o Sheffield Wednesday no Boundary Park pela Copa da Inglaterra. A equipe da League Two tenta surpreender um adversário da divisão acima.

O Oldham chega ao confronto em fase irregular sob o comando de Micky Mellon. Venceu o Northampton Town por 1 a 0 em sua partida mais recente pela League Two, mas ganhou apenas dois dos últimos cinco jogos em todas as competições, período em que perdeu para Crawley Town e Walsall.

O Sheffield Wednesday, comandado por Dave Challinor, também tem oscilado. O time empatou seus dois últimos jogos pela League One, contra Blackpool e Cambridge United, e chega sem vencer há três partidas, após derrotas consecutivas por 2 a 0 para Doncaster Rovers e Notts County no início de outubro.

A Copa da Inglaterra dá aos dois clubes a chance de recomeçar. Para o Oldham, o sorteio de um confronto em casa contra uma equipe da League One representa uma oportunidade real de avançar. Para o Wednesday, o sucesso na copa pode trazer a confiança que tem faltado à equipe no campeonato.

O Boundary Park será o palco de um confronto de copa entre equipes das divisões inferiores que promete ser disputado. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Oldham Athletic x Sheffield Wednesday

Técnico

  • M. Mellon

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