Como assistir a OFI Creta x Anderlecht com uma VPN

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Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 15:00 Pankritio Stadium

O OFI Creta recebe o Anderlecht no estádio Pankritio, em partida da fase de liga da Europa League. Os dois times, separados por apenas uma posição na tabela, se enfrentam em Creta.

O OFI chega após perder por 2 a 0 para o Panathinaikos pela Super League em 22 de novembro. Antes, havia empatado sem gols com o Atromitos e vencido o Hapoel Beer Sheva fora de casa pela Europa League.

O time de Christos Kontis conquistou vitórias em competições europeias e no campeonato nacional neste mês. A derrota para o AE Larissa na Copa, no fim de outubro, foi o outro revés recente.

O Anderlecht vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o OH Leuven pelo campeonato nacional, em 22 de novembro. O time de Vitor Bruno também venceu o Salzburg por 2 a 0 na Europa League no início do mês.

O clube belga empatou em 1 a 1 com o Club Brugge e goleou o Westerlo por 4 a 1, mas a derrota por 4 a 0 para o Gent em outubro mostra a irregularidade de seus resultados.

O OFI ocupa a 16ª posição na tabela da Europa League, enquanto o Anderlecht está em 15º. Por isso, os dois times veem o confronto como uma chance de subir na classificação.

Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir à partida, incluindo o horário de início e os detalhes da transmissão ao vivo.

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