Como assistir a OFI Creta x Anderlecht com uma VPN
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- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida terá transmissão oficial.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O OFI Creta recebe o Anderlecht no estádio Pankritio, em partida da fase de liga da Europa League. Os dois times, separados por apenas uma posição na tabela, se enfrentam em Creta.
O OFI chega após perder por 2 a 0 para o Panathinaikos pela Super League em 22 de novembro. Antes, havia empatado sem gols com o Atromitos e vencido o Hapoel Beer Sheva fora de casa pela Europa League.
O time de Christos Kontis conquistou vitórias em competições europeias e no campeonato nacional neste mês. A derrota para o AE Larissa na Copa, no fim de outubro, foi o outro revés recente.
O Anderlecht vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o OH Leuven pelo campeonato nacional, em 22 de novembro. O time de Vitor Bruno também venceu o Salzburg por 2 a 0 na Europa League no início do mês.
O clube belga empatou em 1 a 1 com o Club Brugge e goleou o Westerlo por 4 a 1, mas a derrota por 4 a 0 para o Gent em outubro mostra a irregularidade de seus resultados.
O OFI ocupa a 16ª posição na tabela da Europa League, enquanto o Anderlecht está em 15º. Por isso, os dois times veem o confronto como uma chance de subir na classificação.
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Técnico
- C. Kontis