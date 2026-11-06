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Premier League
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Assista a Nottingham Forest x Manchester City ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Nottingham Forest x Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
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Tudo o que você precisa saber para assistir a Nottingham Forest x Manchester City ao vivo pela Premier League hoje.

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Prévia da partida

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Premier League - Rodada 10
City Ground, Nottingham

O Manchester City vai ao City Ground enfrentar o Nottingham Forest pela Premier League, em busca de encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas em competições nacionais.

Um gol de Erling Haaland nos minutos finais contra o RB Leipzig, no meio da semana, deu à equipe de Enzo Maresca uma vitória por 3 a 2 na Champions League, mas o norueguês foi franco sobre a necessidade de o City ser mais implacável quando abre vantagem. As falhas defensivas que permitiram ao Leipzig empatar duas vezes vão preocupar Maresca antes do desafio deste fim de semana.

O Forest chega em má fase nas competições nacionais, após perder quatro dos últimos cinco jogos na Premier League. A equipe de Oliver Glasner sofreu seis gols nessas quatro derrotas e ocupa o 19º lugar na tabela, o que torna essencial não perder esta partida em casa.

O City ocupa a segunda posição na Premier League e buscará consolidar sua posição antes da pausa para as seleções. Haaland, que usou a braçadeira de capitão no meio da semana, vive uma fase goleadora e será o principal perigo que a defesa de Glasner terá de conter.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir ao vivo a Nottingham Forest x Manchester City.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Manchester City

3-4-2-1
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Nottingham Forest
NFO
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsO. DiomandeO. DiomandeJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloD. NdoyeD. NdoyeM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteN. WilliamsN. WilliamsD. MunozD. MunozJ. McAteeJ. McAteeR. YatesR. YatesI. JesusI. JesusG. DonnarummaG. DonnarummaA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasJ. DokuJ. DokuE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeE. FernandezE. FernandezR. CherkiR. CherkiE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

Time titular

Manchester City

Técnico

  • O. Glasner
  • E. Maresca

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