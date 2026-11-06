Como assistir a Nottingham Forest x Manchester City com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

O Manchester City vai ao City Ground enfrentar o Nottingham Forest pela Premier League, em busca de encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas em competições nacionais.

Um gol de Erling Haaland nos minutos finais contra o RB Leipzig, no meio da semana, deu à equipe de Enzo Maresca uma vitória por 3 a 2 na Champions League, mas o norueguês foi franco sobre a necessidade de o City ser mais implacável quando abre vantagem. As falhas defensivas que permitiram ao Leipzig empatar duas vezes vão preocupar Maresca antes do desafio deste fim de semana.

O Forest chega em má fase nas competições nacionais, após perder quatro dos últimos cinco jogos na Premier League. A equipe de Oliver Glasner sofreu seis gols nessas quatro derrotas e ocupa o 19º lugar na tabela, o que torna essencial não perder esta partida em casa.

O City ocupa a segunda posição na Premier League e buscará consolidar sua posição antes da pausa para as seleções. Haaland, que usou a braçadeira de capitão no meio da semana, vive uma fase goleadora e será o principal perigo que a defesa de Glasner terá de conter.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir ao vivo a Nottingham Forest x Manchester City.

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