Como assistir a Nottingham Forest x Manchester City com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 10 7 de nov. de 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

O Manchester City vai ao City Ground enfrentar o Nottingham Forest pela Premier League, em busca de encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas em competições nacionais.

Um gol de Erling Haaland nos minutos finais garantiu à equipe de Enzo Maresca uma vitória por 3 a 2 sobre o RB Leipzig na Champions League no meio da semana, mas o norueguês foi franco ao falar da necessidade de o City ser mais incisivo quando abre vantagem. As falhas defensivas que permitiram ao Leipzig empatar duas vezes vão preocupar Maresca antes do desafio deste fim de semana.

O Forest chega em má fase na Premier League, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Oliver Glasner sofreu seis gols nessas quatro derrotas e ocupa a 19ª posição na tabela, o que torna esta uma partida em casa na qual não pode perder.

O City ocupa a segunda posição na Premier League e quer consolidar sua colocação antes da pausa para as seleções. Haaland, que usou a braçadeira de capitão no meio da semana, vive uma fase goleadora e será o principal perigo que a defesa de Glasner terá de conter.