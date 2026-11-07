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Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
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Assista a Nottingham Forest x Manchester City ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e por streaming?

Nottingham Forest x Manchester City
Nottingham Forest
Manchester City
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Prévia da partida

crest
Premier League - Rodada 10
City Ground, Nottingham

Escalações de Nottingham Forest x Manchester City

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formação
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteJ. McAteeJ. McAteeN. WilliamsN. WilliamsD. MunozD. MunozR. YatesR. YatesX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasJ. GvardiolJ. GvardiolA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiJ. DokuJ. DokuE. FernandezE. FernandezI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

Time titular

Manchester City

Reservas

Técnico

  • O. Glasner
  • E. Maresca

O Manchester City vai ao City Ground enfrentar o Nottingham Forest pela Premier League, em busca de encerrar uma sequência de duas derrotas consecutivas em competições nacionais.

Um gol de Erling Haaland nos minutos finais garantiu à equipe de Enzo Maresca uma vitória por 3 a 2 sobre o RB Leipzig na Champions League no meio da semana, mas o norueguês foi franco ao falar da necessidade de o City ser mais incisivo quando abre vantagem. As falhas defensivas que permitiram ao Leipzig empatar duas vezes vão preocupar Maresca antes do desafio deste fim de semana.

O Forest chega em má fase na Premier League, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe de Oliver Glasner sofreu seis gols nessas quatro derrotas e ocupa a 19ª posição na tabela, o que torna esta uma partida em casa na qual não pode perder.

O City ocupa a segunda posição na Premier League e quer consolidar sua colocação antes da pausa para as seleções. Haaland, que usou a braçadeira de capitão no meio da semana, vive uma fase goleadora e será o principal perigo que a defesa de Glasner terá de conter.

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