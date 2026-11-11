Como assistir a Noruega x País de Gales com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos.

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 12:00 Ullevaal

A Noruega recebe o País de Gales no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela fase de grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções buscam melhorar suas posições no Grupo A4 antes do fim da janela.

A Noruega de Staale Solbakken tem tido dificuldades para manter a regularidade nesta edição da Liga das Nações, com apenas uma vitória nas últimas quatro partidas do grupo. A equipe precisa somar pontos para evitar a última colocação.

O País de Gales de Craig Bellamy chega a Oslo após vencer a Noruega por 2 a 1 no confronto anterior, em outubro, resultado que deu confiança à equipe para este reencontro. O País de Gales está em terceiro lugar no grupo, mas ainda corre risco de rebaixamento.

A Noruega tem sofrido gols com frequência nas partidas recentes, e o País de Gales tentará explorar essa vulnerabilidade fora de casa. A equipe galesa, porém, também tem fragilidades defensivas a administrar.

O cenário do Grupo A4 dá ainda mais importância a este confronto. Portugal já garantiu uma vaga nas quartas de final e disputa a liderança, enquanto as equipes abaixo lutam para evitar o rebaixamento. Cada ponto é importante tanto para a Noruega quanto para o País de Gales.

A equipe de Bellamy mostrou que pode competir neste nível, e uma segunda vitória sobre a Noruega em seis semanas aumentaria significativamente suas chances de permanência na Liga das Nações.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Noruega x País de Gales ao vivo, incluindo o horário de início, as notícias das equipes e o retrospecto recente.

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