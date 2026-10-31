Como assistir a Newell's Old Boys x Union com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Visite o site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Argentino - Rodada 15 1 de nov. de 2026 - 16:30

O Newell's Old Boys recebe o Union em uma partida da Liga Profesional, com os dois clubes vivendo momentos distintos na reta final da temporada argentina.

O Newell's de Frank Kudelka chega para este jogo após empatar por 0 a 0 com o San Lorenzo em sua partida mais recente. O resultado prolongou uma sequência irregular, mas manteve a equipe competitiva na classificação do Clausura. A vitória sobre o Central Cordoba de Santiago no início de outubro mostrou que o time consegue arrancar resultados quando precisa.

O Union chega em situação difícil. A equipe de Leonardo Madelon perdeu três de seus últimos cinco jogos na Liga Profesional, e a derrota por 3 a 1 para o Estudiantes na partida mais recente pouco fez para aliviar a pressão sobre o elenco visitante.

O Newell's ocupa uma posição melhor no Grupo A do Clausura: está em sexto lugar, enquanto o Union é o décimo. Isso dá à equipe de Kudelka um motivo claro para buscar os três pontos em casa.

Para o Union, a viagem a Rosario é uma oportunidade de interromper a sequência negativa, mas a equipe enfrentará um Newell's que mostrou solidez suficiente nas últimas semanas para dificultar a vida de um visitante em má fase.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Newell's Old Boys x Union ao vivo, incluindo o canal de TV, as opções de transmissão pela internet e o horário de início da partida.

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