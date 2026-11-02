Como assistir a Newcastle United x Everton com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 9 2 de nov. de 2026 - 15:00 St James' Park

O Newcastle United recebe o Everton no St James' Park em uma partida da Premier League importante para os dois lados de uma rivalidade que vem crescendo. Os clubes se enfrentaram há poucos dias pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, quando o Everton venceu por 3 a 1 no Hill Dickinson Stadium. Agora, voltam a se encontrar pelo campeonato.

O Newcastle de Matthias Jaissle chega ao jogo em busca de recuperação após a eliminação na copa. A equipe tem oscilado nas últimas semanas, e uma derrota em casa para um rival direto aumentaria a pressão sobre um elenco que já enfrenta problemas com lesões.

Para o Everton, o contexto é mais complicado do que o resultado na copa sugere. David Moyes confirmou, antes do confronto no meio da semana, que Jack Grealish havia sido afastado da equipe por uma infração disciplinar, após faltar a um treino sem autorização. Moyes defendeu publicamente a decisão, mas não deu mais detalhes e encaminhou as perguntas à direção do clube. Ainda não está claro se Grealish voltará a ser opção para esta partida.

O Everton também vai a Tyneside sem Jarrad Branthwaite, que segue fora pelo protocolo de concussão pela segunda partida consecutiva. Moyes mostrou que seu elenco consegue atuar sem os dois jogadores, mas perder um zagueiro da qualidade de Branthwaite para uma visita ao St James' Park está longe do ideal.

O Everton está duas posições abaixo do Newcastle na tabela da Premier League, e os dois clubes veem este confronto como uma partida que precisam vencer para acompanhar as equipes da metade de cima da classificação. O resultado no meio da semana dá uma vantagem psicológica ao time de Moyes, embora a disputa pela liga exija uma nova postura.

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