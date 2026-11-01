Como assistir a Newcastle United x Everton com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 9 2 de nov. de 2026 - 15:00 St James' Park

O Newcastle United recebe o Everton no St James' Park em uma partida da Premier League importante para os dois lados de uma rivalidade que vem se formando. Os clubes se enfrentaram há poucos dias pela quarta fase da Carabao Cup, quando o Everton venceu por 3 a 1 no Hill Dickinson Stadium. Agora, voltam a se encontrar pelo campeonato.

O Newcastle de Matthias Jaissle chega à partida em busca de recuperação após a eliminação na copa. A equipe tem oscilado nas últimas semanas, e uma derrota em casa para um rival direto aumentaria a pressão sobre um elenco que já enfrenta preocupações com lesões.

Para o Everton, o cenário é mais complicado do que sugere o resultado na copa. David Moyes confirmou antes do confronto do meio de semana que Jack Grealish havia sido afastado por uma infração disciplinar no clube, após faltar a um treino sem autorização. Moyes defendeu publicamente a decisão, mas não deu mais detalhes e encaminhou as perguntas à direção do clube. Ainda não está claro se Grealish voltará a ser opção para esta partida.

O Everton também viaja a Tyneside sem Jarrad Branthwaite, que segue fora por causa dos protocolos para concussão pelo segundo jogo consecutivo. Moyes mostrou que seu elenco consegue atuar sem os dois jogadores, mas ficar sem um zagueiro da qualidade de Branthwaite para uma visita ao St James' Park está longe de ser o ideal.

O Everton está duas posições abaixo do Newcastle na tabela da Premier League, e os dois clubes veem esta partida como uma que precisam vencer para acompanhar as equipes da metade de cima da classificação. O resultado do meio de semana dá à equipe de Moyes uma vantagem psicológica, embora o jogo pelo campeonato exija que ambos comecem do zero.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Newcastle United x Everton.

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