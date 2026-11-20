Como assistir a Newcastle United x Arsenal com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 12:30 St James' Park

A Premier League volta ao St James' Park na noite de sábado, quando o Newcastle United recebe o Arsenal para um confronto que promete ter clima intenso em Newcastle upon Tyne.

O Arsenal chega como líder do campeonato, com 27 pontos conquistados de 30 possíveis e cinco pontos de vantagem na ponta da tabela. A equipe de Mikel Arteta tem mantido um ritmo implacável nos primeiros meses da temporada, e as vitórias na casa do Liverpool e na Champions League reforçam suas credenciais.

Para o Newcastle, o jogo chega em um momento difícil. A equipe de Matthias Jaissle venceu apenas uma das cinco partidas que disputou no St James' Park nesta temporada, e duas derrotas consecutivas na Premier League antes da pausa para jogos de seleções aumentaram a pressão para o confronto.

O confronto também tem um componente pessoal. Bruno Guimaraes volta a Tyneside pela primeira vez desde que se transferiu para o Arsenal no verão por 75 milhões de libras, e dificilmente terá uma recepção calorosa da torcida da casa. Ele já mostrou nesta temporada que sabe lidar com torcidas hostis, ao marcar contra o Sunderland depois de sair do banco de reservas.

Harvey Barnes falou diretamente sobre o reencontro antes da partida, sem dar espaço ao sentimentalismo. Sua mensagem foi direta: o foco do Newcastle está no resultado, não na ocasião.

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