Como assistir a Newcastle United x Arsenal com uma VPN

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 12:30 St James' Park

A Premier League volta ao St James' Park na noite de sábado, quando o Newcastle United recebe o Arsenal em um confronto que promete agitar Newcastle upon Tyne.

O Arsenal chega como líder da competição, com 27 pontos dos 30 possíveis e cinco de vantagem na ponta. A equipe de Mikel Arteta tem mantido um ritmo implacável nos primeiros meses da temporada, com vitórias fora de casa contra o Liverpool e na Liga dos Campeões que reforçam suas credenciais.

Para o Newcastle, a partida chega em um momento difícil. A equipe de Matthias Jaissle conseguiu apenas uma vitória em cinco jogos no St James' Park nesta temporada, e duas derrotas consecutivas na Premier League antes da pausa para os jogos das seleções aumentaram a pressão para este encontro.

O confronto também tem um componente pessoal. Bruno Guimaraes retorna a Tyneside pela primeira vez desde que se transferiu para o Arsenal no verão por 75 milhões de libras, e a recepção da torcida da casa dificilmente será calorosa. Ele já mostrou nesta temporada que sabe lidar com torcidas hostis: marcou contra o Sunderland depois de sair do banco.

Harvey Barnes falou diretamente sobre o reencontro antes da partida e deixou qualquer sentimentalismo de lado. Sua mensagem foi clara: o foco do Newcastle está no resultado, não na ocasião.