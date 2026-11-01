Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Major League Soccer
team-logoNew England Revolution
Gillette Stadium
team-logoInter Miami CF
Assista aqui! Apple TV
GOAL-e
Com a ajuda da

Assista a New England Revolution x Inter Miami CF ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

New England Revolution x Inter Miami CF
New England Revolution
Inter Miami CF
Major League Soccer

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a New England Revolution x Inter Miami CF hoje pela Major League Soccer.

Como assistir a New England Revolution x Inter Miami CF com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta no serviço da emissora oficial para obter acesso completo e curtir a partida!

Prévia da partida

crest
Major League Soccer - Rodada 33
Gillette Stadium

O New England Revolution recebe o Inter Miami CF no Gillette Stadium, em Foxborough, em uma partida da Major League Soccer que tem grande importância para os dois times na reta final da temporada regular.

O New England Revolution chega em excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos da liga. A equipe de Marko Mitrovic venceu o Red Bull New York por 3 a 2 em seu compromisso mais recente e ocupa a segunda posição na Conferência Leste, firme na disputa por uma das primeiras colocações para os playoffs.

O Inter Miami chega para esta partida após empatar por 2 a 2 com o FC Cincinnati em seu último jogo. Luis Suarez abriu o placar, o Cincinnati virou, mas Riquelme Fillipi empatou aos 90 minutos. O resultado veio após uma derrota por 2 a 0 para o Red Bull New York na semana anterior.

Messi recebeu cartão amarelo no empate com o Cincinnati e teve, no geral, uma atuação mais discreta, embora a reação da equipe para conquistar um ponto no fim deva animar Kily Gonzalez, que a comanda. O capitão argentino continua sendo peça central em tudo o que o Miami faz no ataque.

Com o Inter Miami em terceiro lugar na Conferência Leste, com 55 pontos, a diferença entre os dois times na classificação é pequena. Uma vitória de qualquer um deles teria um impacto significativo nas posições finais para os playoffs.

O confronto reúne duas equipes em momentos distintos. O New England Revolution está em ascensão, enquanto o Miami busca estabilidade. Um desses cenários terá de mudar no Gillette Stadium.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de New England Revolution x Inter Miami CF

Técnico

  • M. Mitrovic

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google