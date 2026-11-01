Como assistir a New England Revolution x Inter Miami CF com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Escolha uma VPN confiável . Selecione um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ExpressVPN ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Selecione um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor . Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).

. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta no serviço da emissora oficial para obter acesso completo e curtir a partida!

Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 33 1 de nov. de 2026 - 19:00 Gillette Stadium

O New England Revolution recebe o Inter Miami CF no Gillette Stadium, em Foxborough, em uma partida da Major League Soccer que tem grande importância para os dois times na reta final da temporada regular.

O New England Revolution chega em excelente fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos da liga. A equipe de Marko Mitrovic venceu o Red Bull New York por 3 a 2 em seu compromisso mais recente e ocupa a segunda posição na Conferência Leste, firme na disputa por uma das primeiras colocações para os playoffs.

O Inter Miami chega para esta partida após empatar por 2 a 2 com o FC Cincinnati em seu último jogo. Luis Suarez abriu o placar, o Cincinnati virou, mas Riquelme Fillipi empatou aos 90 minutos. O resultado veio após uma derrota por 2 a 0 para o Red Bull New York na semana anterior.

Messi recebeu cartão amarelo no empate com o Cincinnati e teve, no geral, uma atuação mais discreta, embora a reação da equipe para conquistar um ponto no fim deva animar Kily Gonzalez, que a comanda. O capitão argentino continua sendo peça central em tudo o que o Miami faz no ataque.

Com o Inter Miami em terceiro lugar na Conferência Leste, com 55 pontos, a diferença entre os dois times na classificação é pequena. Uma vitória de qualquer um deles teria um impacto significativo nas posições finais para os playoffs.

O confronto reúne duas equipes em momentos distintos. O New England Revolution está em ascensão, enquanto o Miami busca estabilidade. Um desses cenários terá de mudar no Gillette Stadium.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

Notícias dos times e elencos