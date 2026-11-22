Como assistir a Neftchi Fargona x Al Hilal com uma VPN

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Prévia da partida

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 23 de nov. de 2026 - 08:45

O Neftchi Fargona recebe o Al Hilal pela Liga dos Campeões da AFC Elite. Em casa, a equipe uzbeque busca surpreender um dos clubes mais vitoriosos da Arábia Saudita.

O Neftchi Fargona ocupa a nona posição na classificação do grupo Oeste e chega à partida após perder por 3 a 2 para o Navbahor Namangan no Campeonato Uzbeque, em 20 de novembro. Sua campanha continental tem sido irregular: nos compromissos mais recentes pela Liga dos Campeões da AFC Elite, empatou com o Tractor e perdeu para o Al Ittihad.

O técnico Islom Ismoilov precisará de uma reação de seu elenco. O Fargona já mostrou que sabe fazer gols, ao marcar quatro contra o Bunyodkor Tashkent pelo campeonato nacional, mas seu retrospecto defensivo nesta competição é motivo de preocupação.

O Al Hilal chega como segundo colocado do grupo Oeste e vive boa fase tanto no cenário nacional quanto no continental. A equipe de Simone Inzaghi venceu quatro dos últimos cinco jogos. Seu único tropeço foi a derrota por 3 a 1 para o Al-Shamal na Liga dos Campeões da AFC Elite, no fim de outubro.

O clube saudita reagiu à derrota com uma vitória por 2 a 0 sobre o Shabab Al Ahli Dubai na competição continental, confirmando sua qualidade em um momento importante. A equipe viaja ao Uzbequistão como clara favorita.

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