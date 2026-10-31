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Assista a Nashville SC x Red Bull New York ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Nashville SC x Red Bull New York
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Nashville SC x Red Bull New York pela Major League Soccer hoje.

Como assistir a Nashville SC x Red Bull New York com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

  • Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança (por exemplo, a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 33
Geodis Park

O Nashville SC recebe o Red Bull New York no Geodis Park na reta final da temporada regular da MLS, com as duas equipes chegando em situações bem diferentes.

O Nashville de BJ Callaghan tem sido o destaque da Conferência Leste e chega a esta partida como vencedor do Supporters' Shield, título que já garantiu. A equipe vive uma fase excepcional, e jogar em casa, no Geodis Park, lhe dá todos os motivos para estar confiante.

O Red Bull New York chega com algo a provar. A equipe de Michael Bradley ocupa a décima posição no Leste e luta para entrar na zona de classificação aos playoffs, com pouco tempo restante na temporada regular. Três derrotas nos últimos cinco jogos evidenciam a irregularidade que marcou sua campanha, embora uma vitória por 2 a 0 sobre o Inter Miami e uma derrota recente por 3 a 2 para o New England mostrem que pode competir nesse nível.

O jogo mais recente do New York terminou em derrota por 3 a 2 fora de casa para o New England Revolution, resultado que mantém a pressão sobre a equipe de Bradley. Ela tem qualidade para criar dificuldades como visitante, mas o desempenho defensivo do Nashville e sua capacidade de marcar gols com frequência tornam esta uma missão difícil.

Para o Nashville, esta é uma oportunidade de manter o nível que lhe rendeu o Supporters' Shield e chegar aos playoffs nas melhores condições possíveis. Callaghan vai querer uma atuação segura que reforce o ritmo e a confiança do elenco.

Confira abaixo tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Nashville SC x Red Bull New York

Técnico

  • B. Callaghan

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