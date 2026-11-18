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Napoli x Torino será transmitido ao vivo pela DAZN, Sky Sport e NOW. A seguir, os detalhes para acompanhar a partida na TV e por streaming.
O Napoli recebe o Torino no Estádio Diego Armando Maradona em um confronto da Serie A que chega em um momento delicado para as duas equipes.
O Napoli de Massimiliano Allegri atravessa uma fase difícil: apenas uma vitória nas últimas cinco partidas entre campeonato e Champions League, com a equipe tendo dificuldade para encontrar regularidade e solidez defensiva. Os desfalques pesam, o moral não é dos melhores, e a distância para a liderança começa a ser sentida.
Também não faltam polêmicas internas. Kevin De Bruyne, às voltas com uma adaptação que nunca deslanchou, está no centro de rumores de mercado que o colocam longe de Nápoles já em janeiro. O PSV Eindhoven apresentou uma proposta oficial, recusada pelo clube napolitano. A situação segue em aberto.
O Torino de Ignazio Abate também não navega em águas tranquilas: duas derrotas nas últimas cinco rodadas, incluindo o pesado 0-2 sofrido em Frosinone, frearam uma equipe que vinha mostrando sinais animadores nas semanas anteriores.
Na classificação, as duas equipes estão separadas por apenas um ponto, com o Napoli em décimo e o Torino em 11º: um confronto direto que vale mais do que o papel sugere.
A seguir, todas as informações sobre onde acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Napoli x Torino
Técnico
- M. Allegri
O Napoli precisa lidar com uma crise de lesões significativa: estão fora Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka, Alisson Santos, David Neres, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno. Allegri terá de montar a escalação com os recursos disponíveis, à espera de atualizações mais precisas sobre a condição dos jogadores à medida que a partida se aproxima.
O Torino também chega com alguns desfalques: Niccolò Fortini, Franco Israel, Nikola Vlasic e Rafik Belghali estão todos indisponíveis para Abate. As prováveis escalações serão atualizadas com mais detalhes nas horas que antecedem o pontapé inicial.
Momento
O Napoli somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi o empate por 1-1 contra a Lazio na Serie A, enquanto, antes disso, a equipe havia sofrido uma pesada derrota por 4-1 para o Porto na Champions League e um 2-0 diante da Juventus no campeonato. A única vitória no período veio por 4-1 na casa do Monza. No total, o Napoli marcou 12 gols e sofreu 11 nesses cinco jogos.
O Torino conquistou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas da Serie A. O último resultado foi o empate por 1-1 em Lecce, precedido pela derrota por 2-0 em Frosinone e pelo 3-1 sofrido em casa contra o Como. Entre as vitórias do período, destacam-se o 3-2 sobre o Monza e o 3-0 em Parma. A equipe de Abate marcou seis gols e sofreu sete.
Retrospecto
Confrontos
O último encontro entre as duas equipes aconteceu em 6 de março de 2026, quando o Napoli venceu por 2-1 no Maradona, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Napoli venceu três vezes, e o Torino, uma, com um empate: no saldo de gols, são sete para o Napoli e três para o Torino.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
E
V
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
D
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
E
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
D
V
V
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
D
V
V
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
E
V
D
V
D
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
E
D
V
E
D
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
D
E
E
D
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
D
V
V
V
D
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
E
V
E
D
D
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
D
V
E
D
D
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
D
D
D
D
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Serie A, o Napoli ocupa atualmente a décima posição, enquanto o Torino é o 11º colocado.