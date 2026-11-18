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Campeonato Italiano - Rodada 12 21 de nov. de 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Napoli x Torino será transmitido ao vivo pela DAZN, Sky Sport e NOW. A seguir, os detalhes para acompanhar a partida na TV e por streaming.

O Napoli recebe o Torino no Estádio Diego Armando Maradona em um confronto da Serie A que chega em um momento delicado para as duas equipes.

O Napoli de Massimiliano Allegri atravessa uma fase difícil: apenas uma vitória nas últimas cinco partidas entre campeonato e Champions League, com a equipe tendo dificuldade para encontrar regularidade e solidez defensiva. Os desfalques pesam, o moral não é dos melhores, e a distância para a liderança começa a ser sentida.

Também não faltam polêmicas internas. Kevin De Bruyne, às voltas com uma adaptação que nunca deslanchou, está no centro de rumores de mercado que o colocam longe de Nápoles já em janeiro. O PSV Eindhoven apresentou uma proposta oficial, recusada pelo clube napolitano. A situação segue em aberto.

O Torino de Ignazio Abate também não navega em águas tranquilas: duas derrotas nas últimas cinco rodadas, incluindo o pesado 0-2 sofrido em Frosinone, frearam uma equipe que vinha mostrando sinais animadores nas semanas anteriores.

Na classificação, as duas equipes estão separadas por apenas um ponto, com o Napoli em décimo e o Torino em 11º: um confronto direto que vale mais do que o papel sugere.

A seguir, todas as informações sobre onde acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Napoli precisa lidar com uma crise de lesões significativa: estão fora Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka, Alisson Santos, David Neres, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno. Allegri terá de montar a escalação com os recursos disponíveis, à espera de atualizações mais precisas sobre a condição dos jogadores à medida que a partida se aproxima.

O Torino também chega com alguns desfalques: Niccolò Fortini, Franco Israel, Nikola Vlasic e Rafik Belghali estão todos indisponíveis para Abate. As prováveis escalações serão atualizadas com mais detalhes nas horas que antecedem o pontapé inicial.

Momento

O Napoli somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi o empate por 1-1 contra a Lazio na Serie A, enquanto, antes disso, a equipe havia sofrido uma pesada derrota por 4-1 para o Porto na Champions League e um 2-0 diante da Juventus no campeonato. A única vitória no período veio por 4-1 na casa do Monza. No total, o Napoli marcou 12 gols e sofreu 11 nesses cinco jogos.

O Torino conquistou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco rodadas da Serie A. O último resultado foi o empate por 1-1 em Lecce, precedido pela derrota por 2-0 em Frosinone e pelo 3-1 sofrido em casa contra o Como. Entre as vitórias do período, destacam-se o 3-2 sobre o Monza e o 3-0 em Parma. A equipe de Abate marcou seis gols e sofreu sete.

Retrospecto

O último encontro entre as duas equipes aconteceu em 6 de março de 2026, quando o Napoli venceu por 2-1 no Maradona, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Napoli venceu três vezes, e o Torino, uma, com um empate: no saldo de gols, são sete para o Napoli e três para o Torino.

Classificação

Na Serie A, o Napoli ocupa atualmente a décima posição, enquanto o Torino é o 11º colocado.