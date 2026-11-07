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Napoli x Lazio terá transmissão ao vivo pelo DAZN, que detém os direitos de todas as partidas da Série A 2026/27. Confira abaixo as opções para acompanhar o jogo.
O Napoli recebe a Lazio no Diego Armando Maradona em um confronto da Série A que chega em um momento delicado para as duas equipes, embora por motivos opostos.
O Napoli de Massimiliano Allegri atravessa uma fase de grandes dificuldades. Depois da derrota por 2 a 0 para a Juventus no campeonato, a equipe sofreu uma dura goleada por 4 a 1 diante do Porto na Liga dos Campeões. Os gols de Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior e Samu, de pênalti, arrasaram um time que havia empatado com McTominay no primeiro tempo. O resultado expôs tensões internas evidentes, com uma discussão em campo entre De Bruyne e Lucca, enquanto a permanência de Allegri parece cada vez mais em dúvida.
A Lazio, por outro lado, chega como líder da Série A após dez rodadas, embalada por cinco vitórias consecutivas. A equipe de Gennaro Gattuso venceu o Cagliari por 2 a 1 na última partida, confirmando a excelente fase.
A ausência de Mattia Zaccagni, porém, pesa para a Lazio. O capitão sofreu uma lesão na coxa durante a partida contra o Cagliari e pode levar até um mês para se recuperar. Em seu lugar, Gattuso parece inclinado a dar uma chance a Andrea Pinamonti entre os titulares, com Noslin também como opção concreta.
No Napoli, a lista de desfalques já é longa: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres e Spinazzola, entre outros, seguem fora. Allegri volta a contar com De Bruyne e Hojlund, mas a equipe precisa recuperar a solidez e os resultados antes que a situação se torne irreversível.
Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à partida ao vivo na TV e por streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Napoli x Lazio
Time titular
Técnico
- M. Allegri
- G. Gattuso
O Napoli precisa lidar com uma longa lista de desfalques: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo e Olivera estão fora por lesão, enquanto Marianucci está suspenso. Allegri deve escalar Meret no gol, com Beukema, Rafa Marín e Rrahmani na defesa, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa e Gilmour no meio-campo, e Hojlund no ataque.
A Lazio não poderá contar com Furlanetto, Gudmundsson e Zaccagni por lesão. Gattuso aposta em Mandas no gol, com Sutalo, Provstgaard e Floriani Mussolini na defesa, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane e Isaksen no meio-campo, e Noslin e Cancellieri no trio de ataque.
Momento das equipes
O Napoli somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi a dura derrota por 4 a 1 para o Porto na Liga dos Campeões, precedida pelo revés por 2 a 0 diante da Juventus na Série A. Nos cinco jogos considerados, o Napoli marcou doze gols e sofreu onze.
A Lazio venceu as últimas cinco partidas do campeonato, com um desempenho ofensivo expressivo. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Cagliari; antes disso, a equipe havia goleado o Sassuolo por 6 a 2 fora de casa. Nos cinco jogos, o time de Gattuso marcou treze gols e sofreu seis.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando o Napoli venceu a Lazio por 2 a 0 fora de casa, pela Série A. Considerando os cinco confrontos anteriores disponíveis, a Lazio venceu duas vezes e o Napoli, três, com um empate por 2 a 2 em fevereiro de 2025. A Lazio perdeu os dois confrontos diretos da temporada 2025/26 da Série A contra o Napoli.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|1
|0
|24
|8
|+16
|28
V
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
D
V
V
V
V
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
V
V
E
V
E
|4
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
V
V
V
V
E
|5
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
V
D
V
V
E
|6
|10
|6
|2
|2
|24
|14
|+10
|20
V
V
E
V
D
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
V
D
V
D
E
|8
|10
|4
|2
|4
|17
|13
|+4
|14
D
V
E
D
V
|9
|10
|4
|2
|4
|14
|13
|+1
|14
V
V
V
D
V
|10
|10
|4
|1
|5
|14
|16
|-2
|13
D
D
V
V
V
|11
|10
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
V
V
V
D
V
|12
|10
|4
|1
|5
|9
|15
|-6
|13
D
D
D
D
E
|13
|10
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|11
D
E
E
D
V
|14
|10
|3
|0
|7
|11
|21
|-10
|9
D
D
D
V
D
|15
|10
|2
|2
|6
|8
|15
|-7
|8
V
E
D
D
D
|16
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
V
E
D
D
D
|17
|10
|2
|2
|6
|16
|26
|-10
|8
D
D
D
D
E
|18
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
D
D
D
V
D
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Série A, a Lazio ocupa a primeira posição na tabela, enquanto o Napoli está em oitavo lugar.