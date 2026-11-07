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Campeonato Italiano
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Assista a Napoli x Lazio ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Napoli x Lazio
Napoli
Lazio
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Napoli e Lazio: horário de início e notícias das equipes

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crest
Campeonato Italiano - Rodada 11
Diego Armando Maradona

Napoli x Lazio terá transmissão ao vivo pelo DAZN, que detém os direitos de todas as partidas da Série A 2026/27. Confira abaixo as opções para acompanhar o jogo.

O Napoli recebe a Lazio no Diego Armando Maradona em um confronto da Série A que chega em um momento delicado para as duas equipes, embora por motivos opostos.

O Napoli de Massimiliano Allegri atravessa uma fase de grandes dificuldades. Depois da derrota por 2 a 0 para a Juventus no campeonato, a equipe sofreu uma dura goleada por 4 a 1 diante do Porto na Liga dos Campeões. Os gols de Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior e Samu, de pênalti, arrasaram um time que havia empatado com McTominay no primeiro tempo. O resultado expôs tensões internas evidentes, com uma discussão em campo entre De Bruyne e Lucca, enquanto a permanência de Allegri parece cada vez mais em dúvida.

A Lazio, por outro lado, chega como líder da Série A após dez rodadas, embalada por cinco vitórias consecutivas. A equipe de Gennaro Gattuso venceu o Cagliari por 2 a 1 na última partida, confirmando a excelente fase.

A ausência de Mattia Zaccagni, porém, pesa para a Lazio. O capitão sofreu uma lesão na coxa durante a partida contra o Cagliari e pode levar até um mês para se recuperar. Em seu lugar, Gattuso parece inclinado a dar uma chance a Andrea Pinamonti entre os titulares, com Noslin também como opção concreta.

No Napoli, a lista de desfalques já é longa: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres e Spinazzola, entre outros, seguem fora. Allegri volta a contar com De Bruyne e Hojlund, mas a equipe precisa recuperar a solidez e os resultados antes que a situação se torne irreversível.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Napoli x Lazio

3-5-1-1
Napoli crest
Napoli
NAP
Formação
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
A. MeretA. MeretS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourM. PolitanoM. PolitanoN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardA. PedrazaA. PedrazaR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniD. FrattesiD. FrattesiR. BelahyaneR. BelahyaneK. TaylorK. TaylorA. PinamontiA. PinamontiG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-5-1-1
Napoli

Time titular

Lazio

Técnico

  • M. Allegri
  • G. Gattuso

O Napoli precisa lidar com uma longa lista de desfalques: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo e Olivera estão fora por lesão, enquanto Marianucci está suspenso. Allegri deve escalar Meret no gol, com Beukema, Rafa Marín e Rrahmani na defesa, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa e Gilmour no meio-campo, e Hojlund no ataque.

A Lazio não poderá contar com Furlanetto, Gudmundsson e Zaccagni por lesão. Gattuso aposta em Mandas no gol, com Sutalo, Provstgaard e Floriani Mussolini na defesa, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane e Isaksen no meio-campo, e Noslin e Cancellieri no trio de ataque.

Momento das equipes

NAP

NAP - Sequência

BOD
V4-3
ROM
E3-3
MON
V1-4
JUV
D2-0
POR
D4-1
Gol marcado (sofrido)
12/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
LAZ

LAZ - Sequência

MON
V3-1
JUV
V0-3
PAR
V2-1
SAS
V2-6
CGL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
16/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Napoli somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi a dura derrota por 4 a 1 para o Porto na Liga dos Campeões, precedida pelo revés por 2 a 0 diante da Juventus na Série A. Nos cinco jogos considerados, o Napoli marcou doze gols e sofreu onze.

A Lazio venceu as últimas cinco partidas do campeonato, com um desempenho ofensivo expressivo. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Cagliari; antes disso, a equipe havia goleado o Sassuolo por 6 a 2 fora de casa. Nos cinco jogos, o time de Gattuso marcou treze gols e sofreu seis.

Confrontos anteriores

Confrontos

NapoliEmpateLazio
1
1
3
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FJ
Campeonato Italiano
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FJ
Campeonato Italiano
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FJ
Copa da Itália
Lazio badge
Lazio
LAZ
3
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
5Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando o Napoli venceu a Lazio por 2 a 0 fora de casa, pela Série A. Considerando os cinco confrontos anteriores disponíveis, a Lazio venceu duas vezes e o Napoli, três, com um empate por 2 a 2 em fevereiro de 2025. A Lazio perdeu os dois confrontos diretos da temporada 2025/26 da Série A contra o Napoli.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
E
V
D
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
D
D
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
D
D
D
D
E
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
D
D
D
V
D
15
ParmaParmaPAR
10226815-78
V
E
D
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
E
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Série A, a Lazio ocupa a primeira posição na tabela, enquanto o Napoli está em oitavo lugar.

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