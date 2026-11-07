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Campeonato Italiano - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 06:30 Diego Armando Maradona

Napoli x Lazio terá transmissão ao vivo pelo DAZN, que detém os direitos de todas as partidas da Série A 2026/27. Confira abaixo as opções para acompanhar o jogo.

O Napoli recebe a Lazio no Diego Armando Maradona em um confronto da Série A que chega em um momento delicado para as duas equipes, embora por motivos opostos.

O Napoli de Massimiliano Allegri atravessa uma fase de grandes dificuldades. Depois da derrota por 2 a 0 para a Juventus no campeonato, a equipe sofreu uma dura goleada por 4 a 1 diante do Porto na Liga dos Campeões. Os gols de Bednarek, Gabri Veiga, Kiwior e Samu, de pênalti, arrasaram um time que havia empatado com McTominay no primeiro tempo. O resultado expôs tensões internas evidentes, com uma discussão em campo entre De Bruyne e Lucca, enquanto a permanência de Allegri parece cada vez mais em dúvida.

A Lazio, por outro lado, chega como líder da Série A após dez rodadas, embalada por cinco vitórias consecutivas. A equipe de Gennaro Gattuso venceu o Cagliari por 2 a 1 na última partida, confirmando a excelente fase.

A ausência de Mattia Zaccagni, porém, pesa para a Lazio. O capitão sofreu uma lesão na coxa durante a partida contra o Cagliari e pode levar até um mês para se recuperar. Em seu lugar, Gattuso parece inclinado a dar uma chance a Andrea Pinamonti entre os titulares, com Noslin também como opção concreta.

No Napoli, a lista de desfalques já é longa: Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Neres e Spinazzola, entre outros, seguem fora. Allegri volta a contar com De Bruyne e Hojlund, mas a equipe precisa recuperar a solidez e os resultados antes que a situação se torne irreversível.

Confira abaixo todas as informações sobre onde assistir à partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Napoli precisa lidar com uma longa lista de desfalques: Favasuli, Neres, Lobotka, Buongiorno, Alisson Santos, Spinazzola, Di Lorenzo e Olivera estão fora por lesão, enquanto Marianucci está suspenso. Allegri deve escalar Meret no gol, com Beukema, Rafa Marín e Rrahmani na defesa, Vergara, McTominay, Politano, De Bruyne, Anguissa e Gilmour no meio-campo, e Hojlund no ataque.

A Lazio não poderá contar com Furlanetto, Gudmundsson e Zaccagni por lesão. Gattuso aposta em Mandas no gol, com Sutalo, Provstgaard e Floriani Mussolini na defesa, Nuno Tavares, Frattesi, Taylor, Belahyane e Isaksen no meio-campo, e Noslin e Cancellieri no trio de ataque.

Momento das equipes

O Napoli somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas, considerando todas as competições. O resultado mais recente foi a dura derrota por 4 a 1 para o Porto na Liga dos Campeões, precedida pelo revés por 2 a 0 diante da Juventus na Série A. Nos cinco jogos considerados, o Napoli marcou doze gols e sofreu onze.

A Lazio venceu as últimas cinco partidas do campeonato, com um desempenho ofensivo expressivo. A vitória mais recente foi por 2 a 1 sobre o Cagliari; antes disso, a equipe havia goleado o Sassuolo por 6 a 2 fora de casa. Nos cinco jogos, o time de Gattuso marcou treze gols e sofreu seis.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando o Napoli venceu a Lazio por 2 a 0 fora de casa, pela Série A. Considerando os cinco confrontos anteriores disponíveis, a Lazio venceu duas vezes e o Napoli, três, com um empate por 2 a 2 em fevereiro de 2025. A Lazio perdeu os dois confrontos diretos da temporada 2025/26 da Série A contra o Napoli.

Classificação

Na Série A, a Lazio ocupa a primeira posição na tabela, enquanto o Napoli está em oitavo lugar.