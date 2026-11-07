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Campeonato Italiano
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Assista a Monza x Atalanta ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

A.C. Monza x Atalanta
A.C. Monza
Atalanta
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Monza e Atalanta, com horário de início e notícias das equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 11
Stadio Brianteo

Monza x Atalanta será transmitido com exclusividade pelo DAZN. A seguir, confira os detalhes para assinar o serviço e acompanhar a partida ao vivo.

A Atalanta de Maurizio Sarri visita o Monza de Ivan Juric no Estádio Brianteo pela 11ª rodada da Serie A. A Atalanta chega à Brianza com a necessidade urgente de reverter uma trajetória que tomou um rumo preocupante nas últimas semanas.

A Atalanta não vive um momento tranquilo. Depois da pesada derrota em casa por 3 a 0 para o Parma no campeonato, a equipe de Bérgamo conseguiu apenas um empate por 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League. São cinco jogos sem vencer em todas as competições, com uma defesa que continua a ceder gols com frequência alarmante.

Sarri ainda precisa lidar com uma longa lista de lesionados. Entre os desfalques estão Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. O técnico toscano volta a apostar em Krstovic como referência no ataque, com De Ketelaere e Rowe no apoio.

O Monza, por sua vez, chega a esta partida após três derrotas consecutivas, mas consciente de que pode aproveitar o momento difícil do adversário. Juric não poderá contar com Pessina, Ziolkowski, Folorunsho e Kouadio Maye, mas a equipe da Brianza mostrou nas últimas semanas que sabe reagir às dificuldades.

Na tabela, a Atalanta ocupa a 13ª posição, enquanto o Monza está em 18º. Para as duas equipes, esta partida vale muito mais do que os três pontos em disputa.

A seguir, todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de A.C. Monza x Atalanta

3-4-2-1
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
Formação
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-2-3-1
N. ToernqvistN. ToernqvistE. KouadioE. KouadioL. LucchesiL. LucchesiS. GoglichidzeS. GoglichidzeS. BirindelliS. BirindelliF. OndoaF. OndoaE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroJ. RobinsonJ. RobinsonR. MangasR. MangasD. MotaD. MotaG. VarelaG. VarelaM. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricL. BernasconiL. BernasconiD. ZappacostaD. ZappacostaG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. ZalewskiN. ZalewskiC. De KetelaereC. De KetelaereN. KrstovicN. Krstovic
Atalanta crest
Atalanta
ATA
3-4-2-1
A.C. Monza

Time titular

Atalanta

Técnico

  • I. Juric
  • M. Sarri

O Monza de Juric não poderá contar com Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho e Yvan Kouadio Maye. A provável escalação da equipe da Brianza tem Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota e Varela.

Do outro lado, Sarri precisa lidar com as ausências de Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. A provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi no gol, com Obric, Bernasconi, Zappacosta e Scalvini na defesa; Ederson e Pasalic no meio-campo; Rowe, De Ketelaere e Zalewski na linha de três atrás de Krstovic.

Momento das equipes

MON

MON - Sequência

LAZ
D3-1
CGL
V4-0
TOR
D3-2
NAP
D1-4
BOL
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ATA

ATA - Sequência

AJX
D2-0
FRC
E4-4
FIO
E2-2
PAR
D0-3
KAL
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Monza chega a esta partida com uma campanha difícil: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Bologna, precedida pela pesada derrota por 4 a 1 para o Napoli. O único destaque positivo do período foi a goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari. Em cinco partidas, a equipe da Brianza marcou onze gols e sofreu quinze.

A Atalanta soma nenhuma vitória, dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League, precedido pela derrota por 3 a 0 para o Parma na Serie A. A Atalanta marcou nove gols e sofreu doze nas últimas cinco partidas. Os empates por 4 a 4 com o Frosinone e por 2 a 2 com a Fiorentina ilustram, melhor do que qualquer outro dado, as fragilidades defensivas da equipe.

Confrontos anteriores

Confrontos

A.C. MonzaEmpateAtalanta
0
0
5
Amistosos de clubes
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
1
FJ
Campeonato Italiano
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
FJ
Campeonato Italiano
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
0
FJ
Campeonato Italiano
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
FJ
Campeonato Italiano
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
0
FJ
2Gols marcados13
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O último confronto entre as duas equipes foi em maio de 2025, quando a Atalanta venceu por 4 a 0 fora de casa, no Estádio Brianteo, pela Serie A. Nos últimos cinco encontros oficiais, o retrospecto é amplamente favorável à equipe de Bérgamo: quatro vitórias da Atalanta contra uma do Monza. A Atalanta marcou doze gols e sofreu apenas dois nos confrontos pelo campeonato. A única vitória da equipe da Brianza nos dados apresentados foi no amistoso de agosto de 2025, vencido por 2 a 1.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
TorinoTorinoTOR
115151516-116
V
D
D
V
V
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
11
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
12
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
113081122-119
D
D
D
D
V
15
ParmaParmaPAR
10226815-78
V
E
D
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
E
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na classificação da Serie A, o Monza ocupa a 18ª posição, enquanto a Atalanta está em 13º lugar.

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