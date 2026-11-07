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Campeonato Italiano - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Monza x Atalanta será transmitido com exclusividade pelo DAZN. A seguir, confira os detalhes para assinar o serviço e acompanhar a partida ao vivo.

A Atalanta de Maurizio Sarri visita o Monza de Ivan Juric no Estádio Brianteo pela 11ª rodada da Serie A. A Atalanta chega à Brianza com a necessidade urgente de reverter uma trajetória que tomou um rumo preocupante nas últimas semanas.

A Atalanta não vive um momento tranquilo. Depois da pesada derrota em casa por 3 a 0 para o Parma no campeonato, a equipe de Bérgamo conseguiu apenas um empate por 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League. São cinco jogos sem vencer em todas as competições, com uma defesa que continua a ceder gols com frequência alarmante.

Sarri ainda precisa lidar com uma longa lista de lesionados. Entre os desfalques estão Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. O técnico toscano volta a apostar em Krstovic como referência no ataque, com De Ketelaere e Rowe no apoio.

O Monza, por sua vez, chega a esta partida após três derrotas consecutivas, mas consciente de que pode aproveitar o momento difícil do adversário. Juric não poderá contar com Pessina, Ziolkowski, Folorunsho e Kouadio Maye, mas a equipe da Brianza mostrou nas últimas semanas que sabe reagir às dificuldades.

Na tabela, a Atalanta ocupa a 13ª posição, enquanto o Monza está em 18º. Para as duas equipes, esta partida vale muito mais do que os três pontos em disputa.

A seguir, todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Monza de Juric não poderá contar com Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho e Yvan Kouadio Maye. A provável escalação da equipe da Brianza tem Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota e Varela.

Do outro lado, Sarri precisa lidar com as ausências de Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. A provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi no gol, com Obric, Bernasconi, Zappacosta e Scalvini na defesa; Ederson e Pasalic no meio-campo; Rowe, De Ketelaere e Zalewski na linha de três atrás de Krstovic.

Momento das equipes

O Monza chega a esta partida com uma campanha difícil: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Bologna, precedida pela pesada derrota por 4 a 1 para o Napoli. O único destaque positivo do período foi a goleada por 4 a 0 sobre o Cagliari. Em cinco partidas, a equipe da Brianza marcou onze gols e sofreu quinze.

A Atalanta soma nenhuma vitória, dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League, precedido pela derrota por 3 a 0 para o Parma na Serie A. A Atalanta marcou nove gols e sofreu doze nas últimas cinco partidas. Os empates por 4 a 4 com o Frosinone e por 2 a 2 com a Fiorentina ilustram, melhor do que qualquer outro dado, as fragilidades defensivas da equipe.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em maio de 2025, quando a Atalanta venceu por 4 a 0 fora de casa, no Estádio Brianteo, pela Serie A. Nos últimos cinco encontros oficiais, o retrospecto é amplamente favorável à equipe de Bérgamo: quatro vitórias da Atalanta contra uma do Monza. A Atalanta marcou doze gols e sofreu apenas dois nos confrontos pelo campeonato. A única vitória da equipe da Brianza nos dados apresentados foi no amistoso de agosto de 2025, vencido por 2 a 1.

Classificação

Na classificação da Serie A, o Monza ocupa a 18ª posição, enquanto a Atalanta está em 13º lugar.