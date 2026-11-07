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Campeonato Italiano - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Monza x Atalanta terá transmissão exclusiva pela DAZN. Confira abaixo os detalhes para assinar o serviço e acompanhar a partida ao vivo.

A Atalanta de Maurizio Sarri visita o Monza de Ivan Juric no Estádio Brianteo pela 11ª rodada da Serie A. A Atalanta chega à Brianza com a necessidade urgente de reverter uma trajetória que tomou um rumo preocupante nas últimas semanas.

A Atalanta não vive um momento tranquilo. Depois da dura derrota em casa por 3 a 0 para o Parma no campeonato, a equipe de Bérgamo conseguiu apenas um empate por 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League. São cinco jogos sem vencer em todas as competições, com uma defesa que continua sofrendo gols com frequência alarmante.

Sarri ainda precisa lidar com uma longa lista de lesionados. Entre os desfalques estão Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. O técnico toscano aposta novamente em Krstovic como referência no ataque, com De Ketelaere e Rowe no apoio.

O Monza, por sua vez, chega à partida após três derrotas consecutivas, mas ciente de que pode aproveitar o momento difícil do adversário. Juric não poderá contar com Pessina, Ziolkowski, Folorunsho e Kouadio Maye, mas a equipe da Brianza mostrou nas últimas semanas que sabe reagir às dificuldades.

Na classificação, a Atalanta ocupa a 13ª posição, enquanto o Monza está em 18º. Para as duas equipes, esta partida vale muito mais do que os três pontos em disputa.

Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Monza de Juric não poderá contar com Matteo Pessina, Jan Ziolkowski, Michael Folorunsho e Yvan Kouadio Maye. A provável escalação da equipe da Brianza tem Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Birindelli, Foe Ondoa, Colombo, Zeballos, Mangas, Mota e Varela.

Do outro lado, Sarri precisa lidar com os desfalques de Kossounou, Hien, Pompei, Kolasinac, Raspadori, Kessie e Gaetano. A provável escalação da Atalanta tem Carnesecchi no gol; Obric, Bernasconi, Zappacosta e Scalvini na defesa; Ederson e Pasalic no meio-campo; e Rowe, De Ketelaere e Zalewski na linha de meias ofensivos, no apoio a Krstovic.

Momento das equipes

O Monza chega à partida com uma campanha difícil: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos do campeonato. O resultado mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Bologna, precedida pela dura derrota por 4 a 1 para o Napoli. O único destaque positivo do período foi a vitória por 4 a 0 sobre o Cagliari. Em cinco partidas, a equipe da Brianza marcou onze gols e sofreu quinze.

A Atalanta soma nenhuma vitória, dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Kairat Almaty na Conference League, precedido pela derrota por 3 a 0 para o Parma na Serie A. A Atalanta marcou nove gols e sofreu doze nas últimas cinco partidas. Os empates por 4 a 4 com o Frosinone e por 2 a 2 com a Fiorentina mostram, mais do que qualquer outro dado, as fragilidades defensivas da equipe.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em maio de 2025, quando a Atalanta venceu por 4 a 0 fora de casa, no Estádio Brianteo, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos oficiais, o retrospecto é amplamente favorável à equipe de Bérgamo: quatro vitórias da Atalanta contra uma do Monza. A Atalanta marcou doze gols e sofreu apenas dois nos duelos pelo campeonato. A única vitória da equipe da Brianza no conjunto de dados foi no amistoso de agosto de 2025, vencido por 2 a 1.

Classificação

Na classificação da Serie A, o Monza ocupa a 18ª posição, enquanto a Atalanta está em 13º lugar.