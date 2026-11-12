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Liga das Nações C
team-logoMontenegro
Stadion Pod Goricom
team-logoLetônia
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Assista a Montenegro x Letônia ao vivo hoje: onde vai passar o jogo na TV e por streaming?

Montenegro x Letônia
Montenegro
Letônia
Liga das Nações C

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Montenegro x Letônia pela Liga C da Liga das Nações da UEFA hoje.

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Prévia da partida

crest
Liga das Nações C - Rodada 5
Stadion Pod Goricom

Montenegro recebe a Letônia no Stadion Pod Goricom, em Podgorica, pela fase de grupos da Liga C da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções chegam à partida em momentos distintos.

A seleção de Montenegro comandada por Mirko Vucinic lidera o Grupo 2 e vem apresentando um desempenho sólido na Liga das Nações, com vitórias sobre Letônia e Armênia nas últimas semanas. Os únicos pontos perdidos vieram no empate sem gols com a Armênia em 5 de outubro.

A Letônia chega em situação bem menos favorável. A equipe de Paolo Nicolato perdeu seus últimos quatro jogos, incluindo a derrota por 2 a 1 para Montenegro no confronto anterior, em 2 de outubro, e o revés por 2 a 1 diante do Chipre, em 5 de outubro.

Montenegro tem marcado gols com frequência nesta edição da Liga das Nações e balançou as redes em todas as partidas que disputou na competição. A Letônia, por outro lado, tem enfrentado dificuldades na defesa e passou em branco em dois dos últimos quatro jogos.

O retrospecto dos confrontos entre as duas seleções favorece Montenegro, que buscará ampliar sua vantagem na liderança do grupo com mais uma vitória em casa.

Escalações de Montenegro x Letônia

4-4-2
Montenegro crest
Montenegro
MTN
Formação
Letônia crest
Letônia
LVA
5-4-1
B. PopovicB. PopovicS. SavicS. Savicteam-logoM. Roganovicteam-logoI. Vujacicteam-logoO. GasevicV. AdzicV. AdzicM. JankovicM. JankovicA. BulatovicA. Bulatovicteam-logoS. HaksabanovicN. KrstovicN. KrstovicM. OsmajicM. Osmajicteam-logoR. MatrevicsD. MelniksD. MelniksO. VientiessO. VientiessA. CernomordijsA. CernomordijsD. CirkinD. CirkinR. JurkovskisR. Jurkovskisteam-logoL. VapneD. ZelenkovsD. ZelenkovsA. CiganiksA. Ciganiksteam-logoE. DaskevicsR. UldrikisR. Uldrikis
Letônia crest
Letônia
LVA
4-4-2
Montenegro

Time titular

Letônia

Reservas

Técnico

  • M. Vucinic
  • P. Nicolato

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