Como assistir a Moldávia x Cazaquistão com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações C - Rodada 5 13 de nov. de 2026 - 12:00 Zimbru Stadium

A Moldávia recebe o Cazaquistão no Estádio Zimbru, em Chisinau, em uma partida da Liga C da Liga das Nações da UEFA que tem peso importante para as duas seleções na classificação do grupo.

A Moldávia de Lilian Popescu chega a esta partida após vencer o confronto anterior, em outubro, por 2 a 1 fora de casa, no Cazaquistão. O resultado dá confiança à equipe para o jogo em casa. A campanha na Liga das Nações tem sido irregular, com derrotas para a Eslováquia antes e depois daquela vitória, mas a torcida no Zimbru apoiará a equipe na tentativa de aproveitar o resultado positivo.

O Cazaquistão, comandado por John van't Schip, chega após empatar por 2 a 2 com as Ilhas Faroé em sua partida mais recente. O resultado deu continuidade à sequência irregular de uma equipe que tem tido dificuldades para conquistar bons resultados consecutivos neste grupo.

A Moldávia está em terceiro lugar no Grupo 3, enquanto o Cazaquistão ocupa a quarta posição. Assim, as duas seleções estão pressionadas a somar pontos e melhorar sua classificação antes do fim da fase de grupos.

Continue lendo para saber tudo sobre como assistir à partida ao vivo.

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