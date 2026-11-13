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Assista a Mirassol x Atlético-MG ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Mirassol x Atlético-MG
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Guia completo de como assistir a Mirassol x Atlético-MG ao vivo hoje pela Série A.

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Prévia da partida

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Brasileirão - Rodada 35

O Mirassol recebe o Atlético Mineiro em uma partida da Série A importante para os dois clubes, que vivem situações distintas na tabela. A equipe de Rafael Guanaes tentará aproveitar o fator casa, enquanto os visitantes de Eduardo Dominguez chegam pressionados após uma sequência difícil de resultados.

O Mirassol ocupa a 14ª posição na Série A, e a necessidade de somar pontos é evidente. A equipe tem oscilado recentemente, mas mostrou que consegue conquistar resultados mesmo em jogos difíceis.

O Atlético-MG está em 7º lugar, mas sua fase antes desta partida preocupa. A equipe de Dominguez tem tido muita dificuldade para engrenar e perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições.

Os visitantes também chegam desgastados pela campanha na Copa contra o Grêmio, que exigiu muito do elenco e prejudicou o ritmo da equipe. Essa carga adicional pode ser sentida nesta partida.

Para o Mirassol, esta é uma oportunidade real de se afastar da zona de rebaixamento com um bom resultado em casa. A torcida e a importância da ocasião terão seu peso.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Mirassol x Atlético-MG, incluindo as opções de transmissão ao vivo, os canais de TV e o horário de início da partida.

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Prováveis escalações de Mirassol x Atlético-MG

Técnico

  • R. Guanaes

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