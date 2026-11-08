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Major League Soccer
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Assista a Minnesota United x San Jose Earthquakes ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Minnesota United x San Jose Earthquakes
Minnesota United
San Jose Earthquakes
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Minnesota United x San Jose Earthquakes pela Major League Soccer hoje.

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Prévia da partida

crest
Major League Soccer - Rodada 34
Allianz Field

O Minnesota United recebe o San Jose Earthquakes no Allianz Field, em Saint Paul, Minnesota, pela temporada regular da Major League Soccer, em um confronto com implicações para os dois times na Conferência Oeste.

O Minnesota United chega em boa fase, na 12ª posição da Conferência Oeste e após duas vitórias consecutivas, incluindo um expressivo triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Los Angeles FC. A equipe de Cameron Knowles tem sido difícil de vencer nas últimas semanas.

O San Jose chega a Minnesota na terceira posição do Oeste, o que torna a partida importante para a colocação do Earthquakes rumo à pós-temporada. A equipe de Bruce Arena, porém, tem sido irregular, alternando vitórias com uma sequência de empates e uma derrota pesada para o FC Dallas.

O retrospecto recente entre os clubes é amplamente favorável ao Minnesota United. A equipe marcou cinco gols contra o San Jose no último encontro entre eles pela MLS, resultado que não deve ter sido esquecido pelo Earthquakes.

Kelvin Yeboah comanda o ataque do Minnesota United na escalação prevista, enquanto o San Jose contará com Timo Werner para dar criatividade ao time em uma disputa de meio-campo que promete ser equilibrada.

Os dois times têm qualidade no banco de reservas e, com a classificação apertada no Oeste, nenhum deles pode se dar ao luxo de adotar uma postura passiva. A seguir, confira tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este confronto da MLS.

Notícias e elencos das equipes

Escalações de Minnesota United x San Jose Earthquakes

4-4-2
Minnesota United crest
Minnesota United
MIN
Formação
San Jose Earthquakes crest
San Jose Earthquakes
SJE
4-2-3-1
team-logoD. Callenderteam-logoA. Markanichteam-logoJ. Diazteam-logoC. Valeriusteam-logoM. Dugganteam-logoO. Geneteam-logoN. Triantisteam-logoM. Gonzalezteam-logoT. Chancalayteam-logoJ. Pereyrateam-logoK. YeboahA. GunnA. Gunnteam-logoJ. RickettsD. MunieD. Munieteam-logoR. RobertsB. KikanovicB. Kikanovicteam-logoO. Boudateam-logoE. LoewenT. WernerT. Wernerteam-logoR. Vieirateam-logoN. Tsakiristeam-logoP. Judd
San Jose Earthquakes crest
San Jose Earthquakes
SJE
4-4-2
Minnesota United

Time titular

San Jose Earthquakes

Reservas

Técnico

  • C. Knowles
  • B. Arena

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