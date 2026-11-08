Como assistir a Minnesota United x San Jose Earthquakes com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 34 7 de nov. de 2026 - 19:00 Allianz Field

O Minnesota United recebe o San Jose Earthquakes no Allianz Field, em Saint Paul, Minnesota, pela temporada regular da Major League Soccer, em um confronto com implicações para os dois times na Conferência Oeste.

O Minnesota United chega em boa fase, na 12ª posição da Conferência Oeste e após duas vitórias consecutivas, incluindo um expressivo triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Los Angeles FC. A equipe de Cameron Knowles tem sido difícil de vencer nas últimas semanas.

O San Jose chega a Minnesota na terceira posição do Oeste, o que torna a partida importante para a colocação do Earthquakes rumo à pós-temporada. A equipe de Bruce Arena, porém, tem sido irregular, alternando vitórias com uma sequência de empates e uma derrota pesada para o FC Dallas.

O retrospecto recente entre os clubes é amplamente favorável ao Minnesota United. A equipe marcou cinco gols contra o San Jose no último encontro entre eles pela MLS, resultado que não deve ter sido esquecido pelo Earthquakes.

Kelvin Yeboah comanda o ataque do Minnesota United na escalação prevista, enquanto o San Jose contará com Timo Werner para dar criatividade ao time em uma disputa de meio-campo que promete ser equilibrada.

Os dois times têm qualidade no banco de reservas e, com a classificação apertada no Oeste, nenhum deles pode se dar ao luxo de adotar uma postura passiva. A seguir, confira tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a este confronto da MLS.

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